Gwiazdy komentują lot Sławosza Uznańskiego w kosmos. Duma, ciarki i... żarciki

To wydarzenie przejdzie do historii – Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski inżynier i astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, wyleciał na orbitę na pokładzie statku Falcon 9 w ramach misji Axiom-4, która wystartowała 25 czerwca 2025 roku z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie. To nie tylko ogromny krok dla nauki, ale też chwila, która poruszyła całą Polskę – również świat show-biznesu. Gwiazdy zareagowały natychmiast, dzieląc się emocjami, dumą, a nawet humorem.