Ada Fijał i Sławosz Uznański-Wiśniewski mają coś, co ich łączy. Sensacja! "Jestem bardzo dumna"

Aktorka Ada Fijał nie kryła emocji, gdy Sławosz Uznański-Wiśniewski – drugi w historii Polak w kosmosie – wystartował w swoją kosmiczną misję. W mediach społecznościowych entuzjastycznie komentowała to wydarzenie, dzieląc się osobistymi refleksjami, wspomnieniami z dzieciństwa i ogromną dumą z polskich osiągnięć inżynieryjnych. Pasja do wszystkiego, co pozaziemskie, to coś, co łączy Adę Fijał i Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. - Jestem bardzo dumna - przyznaje aktorka.

i Autor: Akpa/Ap