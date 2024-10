Z ostatniej chwili! Roxie Węgiel trafiła od szpitala. Postawiono diagnozę. Wszystkie koncerty odwołane

Roksana Węgiel jest młodą, ale już bardzo doświadczoną artystką, która z impetem wkroczyła do polskiego show-biznesu. Zyskała sławę po zwycięstwie w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2018, co stało się punktem zwrotnym w jej karierze. Od tego czasu nieustannie rozwija swoją muzyczną ścieżkę, wydając kolejne hity i współpracując z wieloma znanymi artystami. Roxie nie unika wyzwań – oprócz kariery muzycznej, wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie dotarła aż do finału. Ten etap jej kariery pokazał, że Węgiel potrafi radzić sobie nie tylko za mikrofonem, ale również na parkiecie, mimo że ostatecznie przegrała z aktorką Anitą Sokołowską​. Ostatni rok był dla młodej gwiazdy czasem wielkich zmian. Te zazwyczaj przynoszą radość, ale kosztują też sporo stresu.

Roxie Węgiel przewlekle chora. Po koncercie trafiła do szpitala

Roxie regularnie występuje, nagrywa, trenowała do TzG oraz swojego pierwszego tańca. Ślub i wesele z ukochanym Kevinem przyniosły gwieździe ogromne szczęście, ale także kosztowały wiele wysiłku. W końcu organizm nastolatki zbuntował się. Dziewczyna poczuła się gorzej i trafiła do szpitala. W oświadczeniu przyznała, że diagnozę ma już od jakiegoś czasu i uczy się żyć z chorobą, która ja dotknęła. Cukrzyca typu 1. jest schorzeniem autoimmunologicznym, a jej łącznie wymaga ścisłej diety, regularnych posiłków i podawania insuliny.

Niestety, w związku ze wzmożonymi aktywnościami, związanymi m.in z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował. Wczoraj poczułam się gorzej i trafiłam do szpitala. (...) Serce mi pęka, ze nie będę mogła zagrać dla Was koncertów w październiku, ale wraz z moim teamem dokładamy wszelkich starań, by jak najszybciej do Was wrócić.

- poinformowała gwiazda.

Roxie odwołała koncerty. Uczy się żyć z chorobą

Roksana Węgiel, mimo młodego wieku, pokazuje, że potrafi mądrze prowadzić swoją karierę, łącząc sukcesy zawodowe z wyzwaniami życia prywatnego. Przed nią z pewnością jeszcze wiele muzycznych projektów, które mogą nas zaskoczyć, teraz jednak musi zająć sie zdrowiem.

Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć. (...) Teraz dostałam jednoznaczną diagnozę, muszę wyłączyć się z jakichkolwiek aktywności na miesiąc i uregulować zdrowie.

- wyznała Roksana. Piosenkarka dodała również, że bilety na jej koncerty zachowują ważność, a nowe terminy występów zostaną podane wkrótce. Bilety na odwołane koncerty Roxie można również zwrócić.

Życzymy szybkiego powrotu do pełni sił i na scenę.

