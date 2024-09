W niecały miesiąc po ślubie Roxie Węgiel przekazuje radosne wieści. Powinszowania płyną z całej Polski

Dodaje TO do kawy, by być w świetnej formie. Anna Nowak-Ibisz zdradziła swój sposób na idealną sylwetkę

Roxie Węgiel i Kevin Mglej na nowej drodze życia

Chociaż Roksana Węgiel ma dopiero 19 lat, z energią zaczęła nowy rozdział życia. Jej związek, choć początkowo owiany tajemnicą, od dłuższego czasu był przedmiotem spekulacji fanów. Wokalistka w jednym z wywiadów przyznała, że miłość nie ma wieku, a kiedy spotka się odpowiednią osobę, po prostu czuje się, że to „to”. Roxie znalazła swojego księcia z bajki i postanowiła spędzić z nim życie.

Choć ślub Roxie wywołał niemałe poruszenie, sama zainteresowana podchodzi do całej sprawy z dystansem. Jak mówi, najważniejsze to być szczęśliwym i robić to, co się kocha. A skoro wokalistka spełnia się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, możemy być pewni, że jeszcze nie raz nas zaskoczy – zarówno na scenie, jak i poza nią.

Roxie Węgiel podzieliła się radosną nowiną. Płyna gratulacje!

Można się zastanawiać, jak młoda gwiazda pogodzi życie prywatne z karierą, która nadal się rozwija. Jednak Roxie Węgiel udowodniła już, że jest znakomicie zorganizowania i potrafi świetnie balansować swoje obowiązki. Wokalistka zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować z muzyki ani swoich pasji. Wręcz przeciwnie – ma mnóstwo planów na przyszłość i już pracuje nad nowymi projektami muzycznymi, które mają podbić serca fanów w całej Europie.

Pierwsze kroki w podboju nie tylko polskich stacji radiowych już postawiła, czym nie omieszkała podzielić się z fanami.

Co za tydzień… zaczyna się nowe, ekscytujące, międzynarodowe. Miałam przyjemność pracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy działają z Ariana Grande, Major Laizer, Tove Lo, A1 X J1 robili sound track do EUFORII sick! Jestem mega wdzięczna za to co się dzieje! Wracamy z 8 numerami, a to dopiero początek. Trzymajcie kciuki.

- ekscytowała się na Instagramie. Obiecała też fanom ciekawe fotki z podróży do Sztokholmu. W komentarzach posypały się gratulacje:

Oooo wow... kochana gratulacje!! Pamiętaj, że twoje szczere węgielki zawsze w ciebie wierzą! Fantastyczne wiadomości, super zdjęcia! Lecisz dalej Roksana!! Totalnie na to zasługujesz!! Lecisz w świat kochana wspaniale!

