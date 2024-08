Tak wyglądało wesele Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Piękna winnica, trzy sukienki i dzikie tańce do rana. Zdjęcia paparazzi

Janachowska zdradziła intymne tajemnice o ślubie Roxie! Wyjawiła TO o przygotowaniach do ślubu

Takiego wesela Podkarpacie jeszcze nie widziało! Szczegóły ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja trzymane były w tajemnicy do ostatniej minuty. Tylko "Super Expressowi" udało się być na miejscu i jako pierwsi pokazaliśmy naszym Czytelnikom i internautom zdjęcia pary młodej.

Ceremonia odbyła się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. A po wzruszającej mszy para młoda i goście przenieśli się do malowniczo położonej winnicy tuż obok. Wzdłuż budynku, w którym dojrzewają wina, rozstawiono namiot, w którym odbywała się impreza. Za jej organizację odpowiedzialna była Izabela Janachowska.

Taneczne popisy na weselu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Wesele zaczęło się od zmysłowego tańca pary młodej do piosenki Lany Del Rey "Young and beautiful" o wymownym tekście: "Czy będziesz mnie nadal kochać, gdy nie będę już młoda i piękna?". Kevin unosił Roksanę, jakby była lekka jak piórko. Widać, że "Taniec z Gwiazdami" wiele ich nauczył. Ale to nie był koniec tanecznych popisów. W trakcie wesela Roxie wystąpiła dla swojego męża, a po jej sensualnych wygibasach atmosfera była jeszcze bardziej gorąca.

Roxie miała aż trzy sukienki

Co jeszcze działo się na weselu? Goście bawili się do przebojów, które puszczał DJ, a po kilku godzinach para młoda pokroiła czteropiętrowy tort. Roxie przebierała się tej nocy aż trzy razy - jej sukienki nawiązywały do siebie stylem, ale każda kolejna była krótsza.

W śród gości weselnych pojawili się raper Mata, blogerka Julia "Maffashion" Kuczyńska czy Michał Kassin, który towarzyszył Roxie w programie "Taniec z Gwiazdami". Nic dziwnego, że w tak roztańczonym towarzystwie impreza trwała do białego rana.

