Iza Janachowska zdradziła intymne tajemnice o ślubie Roxie Węgiel! Wyjawiła TO o przygotowaniach do ślubu

A to zaskoczenie! Zaledwie kilka godzin po tym, jak "Super Express" jako pierwszy podał informacje o ślubie Roxie Węgiel i Kevina Mgleja, Izabela Janachowska pochwaliła się... filmikiem z przymiarek. Okazuje się, że to w jej salonie została przygotowana piękna kreacja Roksany. To nie wszystko! Janachowska zdradziła też intymne szczegóły przygotowań...