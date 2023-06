Tak będzie wyglądał ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja?! Izabela Janachowska zdradza, co o tym myśli

Marian Lichtman nie gryzł się w język, kiedy zapytaliśmy go o Ewę Krawczyk i jej pasierba. Skąd taka zmiana?

Od kilku tygodni niemal cała Polska żyje zaręczynami 18-letniej Roksany Węgiel i jej starszego o 8 lat partnera, Kevina Mgleja. Zwyciężczyni I edycji „The Voice Kids” nie ukrywa tego, że jest bardzo zakochana i niewykluczone, że w niedługim czasie razem ze swoim ukochanym powiedzą sobie „tak” na ślubnym kobiercu. Fani młodej artystki już zastanawiają się, jak ten wyjątkowy dzień mógłby wyglądać!

Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Oto wizja Izabeli Janachowskiej!

Do kwestii ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja odniosła się także znana prezenterka telewizyjna, prowadząca między innymi programy o tematyce ślubnej, Izabela Janachowska.

– Ten ślub musi być bardzo mocno spersonalizowany, więc jak myślę sobie o Roxy, no to na pewno będzie impreza z przytupem i na pewno w rytmie dobrej muzyki. Myślę, że pod tym kątem będzie bardzo wymagająca, żeby świetnie wyglądać, no i żeby goście się doskonale bawili przy naprawdę dobrej muzyce – powiedziała Janachowska w wywiadzie dla serwisu pudelek.pl.

Ekspertka ślubna z entuzjazmem przyznała ponadto, że chętnie podjęłaby się organizacji wesela Roksany Węgiel i Kevina Mgleja.

– Ja Roxy znam prywatnie, to jest przemiła, przecudna dziewczyna, bardzo zakochana, więc jeżeli poproszą mnie o pomoc, z odpowiednim wyprzedzeniem oczywiście, to z radością im pomogę – podkreśliła Izabela Janachowska.

Janachowska o różnicy wieku między Roksaną Węgiel i Kevinem Mglejem

Prezenterka skomentowała także podnoszoną przez wiele osób kwestię różnicy wieku (8 lat) pomiędzy Roksaną Węgiel a jej ukochanym. Przypomnijmy przy tym, że Janachowska od kilku lat tworzy małżeństwo z o 27 lat starszym od niej Krzysztofem Jabłońskim. Prezenterka podkreśla, że najważniejsze w każdym związku jest to, by po prostu być szczęśliwym, a wiek to tylko liczba...

– Mówimy o różnicy wieku 8 lat, czyli żadnej, absolutnie żadnej, więc ja na maksa trzymam za nich kciuki – powiedziała Janachowska, komentując różnicę wieku między Roxy a Kevinem. – Ciężko jest znaleźć swoją drugą połówkę i na pewno wiek nie powinien być rzeczą, która może kogoś skreślić. Myślę, że na miłość trzeba być otwartym i po prostu znaleźć osobę, z którą czujemy się świetnie, odkładając na bok takie bzdury, jak wiek – podkreśliła prezenterka.

