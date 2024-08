Iza Janachowska zdradziła intymne tajemnice o ślubie Roxie Węgiel! Wyjawiła TO o przygotowaniach do ślubu

Taka miłość często się nie zdarza. Roxie Węgiel i Kevin Mglej poznali się w studiu nagraniowym. I od razu przepadli. - To była miłość od pierwszego wejrzenia - mawia mężczyzna, który na co dzień działa w branży muzycznej. Roxie, która miała wtedy dopiero 17 lat, nie przeszkadzała nawet różnica wieku i to, że Kevin ma dziecko z poprzedniego związku. Szybko stali się nierozłączni. - Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze. To była jakaś nieopisana chemia między nami - mówiła w wywiadach ona.

Tak wyglądał ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Ślub cywilny wzięli w marcu tego roku. Przyspieszyli go, by mogła w nim uczestniczyć babcia Kevina, która zmarła niedługo po nim. Ale marzeniem obojga było pójść razem do ołtarza, co wydarzyło się w niedzielę 25 sierpnia 2024 roku. Szczegóły ceremonii do ostatniej chwili trzymane były w wielkiej tajemnicy. Zaproszeni goście początkowo znali tylko datę ślubu. Miejscowość wskazano im dopiero dzień wcześniej. Ukrywany był też adres kościoła, w którym pobrali się młodzi. Gości zawiozły na miejsce specjalnie podstawione przed hotel autokary. Ostatecznie zakochani powiedzieli sobie "tak" w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni.

Takim autem Roxie i Kevin pojechali do ślubu. Wow!

Żonkosie do Domu Bożego przyjechali białym McLarenem wartym blisko 2 mln złotych! Takich samochodów jest w Polsce tylko kilka. Sportowa bryka robi wrażenie nawet na tych, którzy na co dzień nie interesują się motoryzacją. Zobaczcie zdjęcia auta w naszej galerii poniżej!

Imponujące auto nijak miało się jednak do tego, jak wyglądała panna młoda. Roxie Węgiel wybrała na swój najważniejszy dzień dopasowaną, koronkową suknię, nad projektem której, tak jak i nad całym weselem, czuwała Izabela Janachowska.

Kevin zaś postawił na beżowy garnitur. Według naszej wiedzy, para młoda wymieniła obrączki z brylantami. Jedna z nich to koszt nawet 30 tys. zł.

Imponujące wesele Roxie

Wesele odbyło się w bajecznie położonej winnicy Piwnice Półtorak. Wokół niej na wzgórzach rosną winogrona, a ogromny teren otaczają gęste lasy. Impreza trwała do białego rana. A ich miłość, miejmy nadzieję, będzie trwała wiecznie!

