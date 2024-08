Roksana Węgiel, która jest obecnie w związku z nieco starszym od siebie Kevinem Mglejem poznała go w pracy. Wokalistka oraz mężczyzna byli współpracownikami.

"To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - powiedział Kevin w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Roksana o Kevinie też mówiła w wielu wywiadach. Chłopak ujął ją swoją wrażliwością. Młoda wokalistka wspominała o swoim ukochanym w samych superlatywach.

"Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze i faktycznie tak było. To była jakaś nieopisana chemia między nami. Ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w stanie pracować z osobą, którą kocham, bo zawsze miałam takie podejście, że tak się nie da z nikim dogadywać, a tutaj się okazuje, że jednak się da. Pisanie piosenek to są emocje. Nam się cudownie razem współpracuje, ja uwielbiam pracować z Kevinem. No idealnie jest" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami portalu swiatgwiazd.pl.

Roksana Węgiel rozpływa się nad Kevinem Mglejem

Roksana Węgiel oraz Kevin Mglej dogadują się doskonale. Mieszkają i pracują razem, co jak się okazuje, wychodzi im na dobre.

"Trochę jesteśmy papużki nierozłączki, musimy to przyznać. Co zabawne na samym początku związku mówiliśmy, że to jest dla nas niepojęte. Kiedy myśleliśmy o relacji, to nie chcieliśmy być tą parą, która wszędzie chodzi za rękę, cały czas o sobie mówi, jest wpatrzona w drugą osobę. Doszło do nas, że totalnie tacy jesteśmy" - powiedzieli zakochani w Świecie Gwiazd.

Jak rodzina Roxie Węgiel zareagowała na jej związek z Kevinem Mglejem?

Gdy rodzina Roxie dowiedziała się, że wokalistka spotyka się z Kevinem, bardzo się cieszyła. Okazuje się, że bliscy dali zakochanym ogrom wsparcia.

"Wspierają nas w sumie od samego początku, jak moi rodzice poznali Kevina, to bardzo pozytywnie zareagowali na relację i z drugiej strony było tak samo" - mówili dziennikarzom światgwiazd.pl.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej wezmą ślub kościelny?

Roksana Węgiel kilka miesięcy temu zmieniła nazwisko na Węgiel-Mglej (takie widnieje w bazie przedsiębiorców), a później potwierdziła ślub, pisząc do Kevina "mężu".

Ślub cywilny pary przyspieszono ze względu na babcię Kevina, która dzięki temu zdążyła wziąć udział w uroczystości. Niestety, niedługo później kobieta zmarła. Węgiel oraz Mglej pobrali się, gdy wokalistka walczyła o wygraną w "Tańcu z gwiazdami". Wtedy jednak nie było zbyt wiele czasu na przygotowania do wielkiego wesela i ceremonii kościelnej.

