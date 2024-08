Potworny cios tuż przed ślubem Roxie i Kevina! Najważniejsza gwiazda nie pojawi się wśród gości

Co za wiadomości!

Ślub Roxie Węgiel i jej ukochanego Kevina Mgleja tak naprawdę już się odbył. Teraz para planuje po raz drugi stanąć na ślubnym kobiercu, aby przed ołtarze w kościele jeszcze raz złożyć sobie małżeńską przysięgę. Para młoda chce uniknąć przecieków do prasy i publikacji niechcianych zdjęć, więc całe wydarzenie trzyma w ścisłej tajemnicy. Do tego stopnia, że nawet zaproszeni goście do ostatniej sekundy nie będą mieli pojęcia, dokąd jadą.

Ślub Roxie i Kevina urządzi Janachowska

Według informacji z portalu "Party.pl", przyjęcie Roxie i Kevina zorganizuje sama Izabela Janachowska. Zaproszeni goście nie znają jeszcze dokładnego adresu imprezy, mieszkać będą w różnych hotelach, a transport zawiedzie ich na przyjęcie. Wszystko odbędzie się w jednej z malowniczych miejscowości na Podkarpaciu.

Na razie do mediów wyciekła imponująca lista gości ślubu i wesela Roxie i Kevina. Okazuje się, że zakochani zaplanowali połączenie na weselnym parkiecie gwiazd z zupełnie różnych muzycznych stylów, a nawet pokoleń. Na liście gości znaleźli się m.in. Maryla Rodowicz i Mata, z którym Roxie znów kręci teledysk. Okazuje się jednak, że pomysł zakochanych chyba nie do końca wypalił.

"Nie szykuję żadnej kreacji"

Okazuje się, że wielka gwiazda, na którą Roxie zawsze mogła liczyć, sprawi jej ogromny zawód. To ona zaśpiewała na żywo "Niech żyje bal" do tańca Węgiel w finale "Tańca z gwiazdami". Teraz "Fakt" skontaktował się z Marylą Rodowicz i zapytał ją o udział w weselu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. I okauzje się, że właśnie ta gwiazda w ogóle nie wybiera się na przyjęcie.

- Niestety nie uda mi się dotrzeć na wesele, nie szykuję więc żadnej kreacji, bo mam w tym dniu koncert, który był wcześniej umówiony i zorganizowany - wyjaśniła Rodowicz "Faktowi".

Maryla dodała też, że oczywiście życzy młodym wszystkiego najlepszego.

