Tajemniczy ślub Roxie i Kevina. Lista gości powala!

Roxie Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Teraz czeka ich odnowienie przysięgi małżeńskiej przed księdzem i pierwsze wielkie wesele. Wokół tych uroczystości narosło już tyle tajemnic, że podobno nawet sami zaproszeni goście nie wiedzą dokładnie, dokąd pojadą. Teraz jeden z portali dotarł do listy szczęśliwców, którzy zatańczą na weselu Roxie i Kevina. Na ten widok szczęki Wam opadną!

Niech żyje bal i... Mata

Do listy gości na ślub Roxie i Kevina dotarł portal "Party.pl", który ogłosił, że jednym z pewniaków jest Maryla Rodowicz. Nic dziwnego, legendarna polska piosenkarka jest w zażyłych stosunkach z Węgiel, co widzieliśmy na włąsne oczy w finale "Tańca z gwiazdami". Roxie wystąpiła w tańcu do słynnej piosenki "Niech żyje bal", którą Rodowicz zaśpiewała na żywo! Wokalistki spotkały się także w studiu nagraniowym nowej płyty Maryli, Węgiel jest jednym z zaproszonych gości, śpiewających jeden ze słynnych songów. Nic dziwnego, że zrewanżowała się zaproszeniem na najważniejszy dzień w swoim życiu. Ale to nie koniec sensacji!

Jak podał "Party.pl" obok Rodowicz na weselnym parkiecie może pojawić młody raper... Mata! Chyba trudno sobie wyobrazić, jak ta para miałaby razem wyglądać we wspólnych pląsach. Ale może zabawa będzie tak bombowa, że gwiazdy zapomną o wszystkim i zaszaleją razem np. do hitów Zenka Martyniuka?

Specjalne transporty na ślub i wesele

Roxie i Kevin robią absolutnie wszystko, aby nikt nie wiedział, gdzie złożą przysięgę i urządzą wesele. Nawet goście nie wiedzą gdzie dokładnie pojadą. Tyle, że jeden z tancerzy "Tańca z gwiazdami" uchylił rąbka tajemnicy i możliwe, że jednak uda się wytropić miejsce uroczystości i szampańskiej zabawy.

- Zaproszone osoby będą zakwaterowane w kilku różnych hotelach, skąd zostaną przetransportowani specjalnymi samochodami na miejsce ceremonii (kościół, a następnie na salę weselną). Para młoda chce uniknąć paparazzi, którzy w ten sposób nie będą w stanie się dowiedzieć, gdzie odbywa się ślub i wesele - informował "Party.pl".

Janachowska i Kassin dbają o parę młodą

Wiadomo, że o wygląd pary młodej dba Izabela Janachowska. Partner Roxie z "Tańca z gwiazdami", Michał Kassin przygotowuje młodych do pierwszego tańca. Obok niego na śłubie i weselu zobaczymy też Maffashion oraz Michała Danilczuka.

Wygląda na to, że w jednej z małych podkarpackich miejscowości szykuje się ślub roku! Pierwsze zdjęcia będziemy zamieszczali na bieżąco.

