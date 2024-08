Tajny ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie cywilnym. Prawda wyszła na jaw po tym, gdy okazało się, że Roxie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje pod podwójnym nazwiskiem (Węgiel-Mglej). Potem mogliśmy zobaczyć obrączki nowożeńców. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy ślub piosenkarki i przedsiębiorcy odbył się w raczej mało romantycznym Urzędzie Stanu Cywilnego w podwarszawskim Wołominie. Drugi ślub będzie zapewne zdecydowanie bardziej okazały. Roksana Węgiel bardzo dba o to, by nie wyciekły żadne informacje o ich ślubie kościelnym i weselu. Wszystko jest tajne. - W ubiegły weekend Roxie wraz z Kevinem byli osobiście rozwozić zaproszenia do swoich gości. Uroczystość odbędzie się pod koniec sierpnia na terenie Podkarpacia. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że goście nie będą posiadali wiedzy, gdzie dokładnie odbędzie się ceremonia - mówiła Pudelkowi osoba z otoczenia Roksany Wegiel i Kevina Mgleja. Jednym, z gości prawdopodobnie będzie Michał Kassin, z którym Roxie tańczyła podczas ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami".

Michał Kassin wygadał się na temat wesela Roksany Węgiel. Roxie wpadnie w szał?!

Tancerz nadal utrzymuje serdeczne kontakty z Roksaną Węgiel i jej mężem. W rozmowie z portalem wyjawił jeden sekret dotyczący wesela. Nici zatem z tajemnicy. - Mam kontakt z Roxie i też w przyszłym tygodniu właśnie widzę się z nią i Kevinem i będziemy rozpoczynać przygotowania do ich pierwszego tańca. Więc fajnie, że ta przyjaźń przetrwała i faktycznie wiemy cały czas, co u nas słychać. Niedawno miałem urodziny, o których pamiętali, odzywali się. Także bardzo fajnie, że ten program, to nie tylko praca i nasz taniec, a też poznaje się ludzi i te przyjaźnie, i znajomości zostają na dłużej - zdradził portalowi Jastrząb Post Michał Kassin. Piosenkarka może nie być zadowolona z tego, że tancerz opowiedział o sekrecie pierwszego tańca. Czy Roksana Węgiel wpadnie w szał?! Na szczęście więcej informacji Kassin nie zdradził. To go może uratować... - Z tego, co wiem, to jeśli chodzi o datę ślubu, miejsce itd., to są to prywatne sprawy i na pewno tutaj nie mogę ujawniać takich rzeczy - podkreślił. Dodał jednak, że na przygotowanie do pierwszego tańca czasu jest wystarczająco dużo. - Oni są bardzo ambitni oboje. Roksana jest bardzo zdolna, Kevin też. Mieliśmy razem w trójkę odcinek, Kevin także bardzo szybko złapał, więc myślę, że dużo czasu nie potrzeba. No, ale dokładnej ilości tutaj niestety nie mogę zdradzić - ponownie zaznaczył kumpel Roksany Węgiel.

Zobacz naszą galerię: Roxie Węgiel i Michał Kassin w "Tańcu z gwiazdami"

Szybki QUIZ. Roksana Węgiel czy Sanah? Dwie wielkie gwiazdy. O której mowa? Pytanie 1 z 15 Z Kevinem Mglejem związana jest: Sanah Roksana Węgiel Dalej