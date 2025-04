Polska miss pilnie trafiła do szpitala! "Serce zatrzymało mi się na ulicy"

Fryderyki 2025. Duże emocje, wielka wpadka i... Beata Kozidrak. Sprawdź, co działo się na gali

Aleksandra Wielogórska w 2024 roku przystąpiła do konkursu Miss Polonia. Młoda warszawianka dostała się do finałowej piątki u boku Agaty Kwiecień, Emily Reng, Mai Klajdy oraz Laury Brzezińskiej. Koronę oraz tytuł najpiękniejszej Polski otrzymała ostatecznie Maja Klajda, ale Wielogorska również otrzymała nagrodę w konkursie. Kilka miesięcy później wyjechała do Tajlandii, gdzie reprezentowała Polskę podczas konkursu Miss Grand International 2024.

Wielogórska ma spore ambicje. Ostatnie dwa lata liceum spędziła w USA dzięki stypendium sportowym. Obecnie studiuje na prestiżowym uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Piękna miss zmaga się z cukrzycą typu 1. Ola stara się być przykładem dla innych chorych i pokazywać, że mimo diagnozy można prowadzić normalne życie. Co więcej, marzy o wynalezieniu skutecznego leku na cukrzycę.

To marzenie motywuje mnie do wsparcia badań naukowych i działań mających na celu znalezienie skutecznego sposobu leczenia tej choroby - cytuje jej słowa portal Misspolonia.com.pl.

Aleksandra Wielogórska trafiła do szpitala. Serce stanęło jej na ulicy

W ostatnim czasie problemy ze zdrowiem Waligórskiej znacznie się pogorszyły. Na Instagramie opublikowała filmik oraz serię zdjęć ze szpitalnego łóżka. Na nagraniu ciężko łapiąc oddech opowiedziała, co się wydarzyło. Finalistka konkursu Miss Polonia szła na sesję zdjęciową, gdy nagle jej serce przestało działać. Zasłabła przy przystanku, a nieznajomy mężczyzna ruszył jej na pomoc.

Moje serce przestało działać. Dostałam pomoc jakiegoś obcego mężczyzny, który wykonał masaż serca i uratował mi życie, zadzwonił po karetkę. Do końca życia będę wdzięczna - powiedziała Aleksandra.

Wielogórska stwierdziła przy tym, że to wydarzenie dało jej wiele do myślenia. Zrozumiała, jak kruche jest życie i mimo planów, wszystko może się zmienić w ułamku sekundy. Od jej niespodziewanego zasłabnięcia minęło już kilka dni, których dziewczyna zupełnie nie pamięta. W instagramowym wpisie zapewniła fanów, że powoli wraca do siebie i wierzy, że będzie dobrze.

Miałam ogromne szczęście w tym całym nieszczęściu. Serce zatrzymało mi się na ulicy, gdzie był ktoś, kto wiedział jak mi pomóc. Ktoś nade mną czuwa. Dziękuję każdemu za wsparcie i słowa otuchy! - napisała miss.

