Beata Tadla pokazała Pawła Deląga z kobietą! Szok, kim jest nowa partnerka aktora

Paweł Deląg związki, dzieci

Paweł Deląg łączony przez media był z wieloma kobietami. Kolorowe gazety rozpisywały się o jego różnych mniej lub bardziej prawdziwych romansach. Mówiło się, że aktor był związany m.in. z Patrycją Markowską, Marią Seweryn, Agnieszką Sienkiewicz czy Violettą Kołakowską. Wiadomo, że Paweł Deląg ma dwóch synów. Straszy - także Paweł - odnalazł się w świecie filmowym. - Paweł wzbudza sympatię ludzi swoim zaangażowaniem, pracowitością, tym, że nie daje sobie taryfy ulgowej. Uwierzyłem, że Paweł jest w stanie sam osiągnąć szczyt. Chciałbym, żeby Paweł odważnie realizował swoje marzenia, nie bał się upaść, ale też myślał pozytywnie i śmiało. Żeby realizował swój potencjał. I aby przyniosło mu to poczucie harmonii i szczęścia - mówił jego tata w rozmowie z "Vivą". Paweł Deląg junior jest owocem związku aktora z Katarzyną Gajdarską. Drugi syn artysty - Mikołaj - z kolei próbował sił w modelingu. Paweł Deląg bardzo długo o nim publicznie nie mówił. Jakiś czas temu aktor znów wzbudził zainteresowanie, bo wyjawił, że ma partnerkę.

Beata Tadla pokazała Pawła Deląga z kobietą. Szok, kim jest partnerka aktora

O swoim życiu osobistym Paweł Deląg opowiedział w programie Kuby Wojewódzkiego i Michała Kędzierskiego. Dziennikarze spytali go, czy jest szczęśliwy. - Myślę, ze tak - odparł wówczas aktor, ale nie zdradził, kto skradł jego serce. Wszystko wskazuje na to, że sprawa się wyjaśniła. Paweł Deląg udostępnił bowiem na Instagramie zdjęcie z tajemniczą kobietą. Potem z kolei zamieszanie w sieci zrobiła Beata Tadla, która wrzuciła na swój profil w mediach społecznościowych zdjęcie z mężem i z... Pawłem Delągiem przytulającym Patrycję. - Czy w końcu doszliśmy do jakichś wniosków w tej rozmowie o przypadkach? Co za spotkanie, co za wieczór - tak tajemniczo podpisała przepiękną fotografię Beata Tadla. Zaskakujące jest to, kim jest nowa partnerka Pawła Deląga. Okazuje się, że kobieta działa poza branżą filmową. Z opisu na Instagramie wynika, że Patrycja jest psychoterapeutą i właścicielką jednej z poradni działających w zakresie zdrowia psychicznego. Związek słynnego aktora z kimś takim może być szokiem. W końcu wcześniej Paweł Deląg łączony był raczej z kobietami ze swojej branży.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Pawła Deląga z nową partnerką

