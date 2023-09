Paweł Deląg ma partnerkę i jest szczęśliwy

Paweł Deląg przestał się kryć ze swoją miłością. W programie prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Michała Kędzierskiego aktor znany m.in. z filmów "Młode wiki" czy "Quo vadis" w końcu ujawnił się ze swoją miłością. Okazuje się, że serce Pawła Deląga zajęte jest przez kobietę! Przyciskany przez dziennikarzy gwiazdor otwarcie przyznał, że ma partnerkę. Kuba Wojewódzki i Michał Kędzierski spytali go wprost, czy jest szczęśliwy. - Myślę, że tak - odparł Paweł Deląg, który już w zeszłym roku po tym, gdy Jarosław Jakimowicz w niewybredny sposób sugerował, że jego kolega jest osobą LGBT, ujawnił prawdę na temat swojej orientacji. - Chcę być człowiekiem. Wrażliwym człowiekiem. I przedkładam to nad bycie napakowanym białym facetem, który broni jakichś swoich niby-świętych zasad. Tak postępuję i w życiu, i w pracy. Wybieram to, co dla mnie ważne, bo czyni mnie lepszym. Uważam, i to opowiadam także w swoich filmach, które reżyseruję i produkuję, że najważniejsza jest w nas ta iskierka, ta wolność, niezgoda na zło i brud. I – teraz jest ten moment, kiedy to powiem – jest to dla mnie ważne jako dla heteroseksualnego mężczyzny. Choć czuję się niezręcznie, mówiąc to, ale chcę to powiedzieć, bo taki jestem - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Paweł Deląg.

Paweł Deląg szczerze o zakochaniu i miłości

W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Michałem Kędzierskim aktor szerzej odniósł się także do tematu miłości. Przy okazji nawiązał do swojej własnej historii. - Wydaje mi się, że prawdziwe zakochanie zdarza się raz, może dwa razy w życiu. Że myślisz "nerkę wyjmę", "dam się zastrzelić", "nie wyobrażam sobie życia bez ciebie". To jest naprawdę potem ciężki nokaut, kiedy się okazuje, że nie. Myślę, że coś się wtedy w człowieku kończy, jakaś historia się kończy. U mnie tak było, że coś w środku umiera. W jakiś sposób dojrzewamy i (...) następuje pewien rodzaj zakłócenia - wyznał Paweł Deląg, który w przeszłości związany był m.in. z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą ma syna Pawła. Z innego związku aktor ma drugiego syna Mikołaja.

