To już absolutny koniec! Najsłynniejsza audycja Polskiego Radia znika na zawsze

Polska piosenka na Eurowizję 2024. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o "The Tower" Luny

O tym, że nadchodzi koniec legendarnej "Listy Przebojów Trójki" mówiło się już od dawna. Audycja co prawda powstała dopiero w 2022 roku, ale była ona kontynuacją kultowej "Listy Przebojów Programu Trzeciego", która też był nazywana... "Listą Przebojów Trójki". Zmiany były skutkiem afery, która wybuchła po tym, gdy w jednym z notowań pierwsze miejsce zajął utwór Kazika "Twój ból jest większy niż mój" uderzający w Jarosława Kaczyńskiego. Kłopotliwe notowanie zostało potem unieważnione przez dyrekcję Trójki. Do likwidacji słynnej listy przebojów odniosła się niedawno obecna szefowa stacji Aleksandra "Szydło" Szydłowska. - Zadawałam już na głos podobne pytania, czy ta lista jest nam potrzebna. Lista, która moim zdaniem nie jest kontynuacją brutalnie przerwanego programu na notowaniu 1998. w 2020 roku. Słyszałam wtedy opinie: "Czy chcesz być osobą, do której będzie przypisane, że zlikwidowała listę?". W rzeczywistości lista Marka Niedźwieckiego została zlikwidowana, ale przez inną Agnieszkę (prawdopodobnie chodzi o Agnieszkę Kamińską, byłą prezes zarządu Polskiego Radia - red.)- podkreśliła. - Rozumiem, że dla wielu osób sam motyw konkurencji między artystami może być atrakcyjny. Natomiast mam też świadomość, że obecna lista wymaga zmian, zarówno od strony samego prowadzenia, doboru artystów, jak i propozycji, które powinny tam trafiać. To proces przebudowy Trójki, który trwa - dodała Aleksandra Szydłowska w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Czytaj też: Legenda polskiego dziennikarstwa zwolniona z Trójki po 40 latach!

Teraz ten serwis poinformował, że "Lista Przebojów Trójki" znika z anteny. To koniec! Na szczęście dla fanów audycji rozgłośnia przygotowała coś nowego. - Radiowa Trójka zdejmie z anteny dotychczasową "Listą Przebojów Trójki". Zastąpi ją "Pierwszą Trójką - Listą Przebojów", którą poprowadzi Piotr Metz - czytamy w portalu Wirtualnemedia.pl. Trójka szykuje dla fanów jeszcze jedną niespodziankę. - Zmiany poprzedzą programy specjalne w weekend majowy, przypominające m.in. wydarzenia sprzed czterech lat - informuje serwis.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia legendy TVP Wojciecha Pijanowskiego na pogrzebie Stanisławy Ryster

Sonda Słuchasz radiowej "Trójki"? Tak, często Nigdy Czasami