Koniec epoki! "Szydło" zlikwiduje najsłynniejszą muzyczną audycję Polskiego Radia?!

Lista Przebojów Trójki zostanie zlikwidowana?

Lista Przebojów Programu Trzeciego nadawana była w Polskim Radiu 38 lat. Najbardziej znaną twarzą kultowej audycji jest Marek Niedźwiedzki. W 2020 roku doszło do gigantycznej afery związanej z notowaniem listy. Pierwsze miejsce zajął utwór Kazika "Twój ból jest większy niż mój" uderzający w Jarosława Kaczyńskiego. Notowanie zostało unieważnione przez dyrekcję Trójki! Potem program został zdjęty z anteny, by powrócić pod nieco inna nazwą w 2022 roku. Zamiast Listy Przebojów Programu Trzeciego pojawiła się... Lista przebojów Trójki. Nie było to wielka różnica, bo fani i tak nazywali audycję po prostu "Listą przebojów Trójki". Mniejsza jednak o nazewnictwo. Wiele wskazuje na to, że kultowa audycja zupełnie zniknie! O możliwości likwidacji słynnej audycji mówiła w rozmowie z portalem Wirtulalnemedia.pl Aleksandra "Szydło" Szydłowska, obecna szefowa radiowej Trójki.

"Szydło" o likwidacji Listy Przebojów Trójki

Jej zdaniem jest to "trudny temat". - Zadawałam już na głos podobne pytania, czy ta lista jest nam potrzebna. Lista, która moim zdaniem nie jest kontynuacją brutalnie przerwanego programu na notowaniu 1998. w 2020 roku. Słyszałam wtedy opinie: "Czy chcesz być osobą, do której będzie przypisane, że zlikwidowała listę?". W rzeczywistości lista Marka Niedźwieckiego została zlikwidowana, ale przez inną Agnieszkę (prawdopodobnie chodzi o Agnieszkę Kamińską, byłą prezes zarządu Polskiego Radia - red.)- podkreśliła "Szydło". - Rozumiem, że dla wielu osób sam motyw konkurencji między artystami może być atrakcyjny. Natomiast mam też świadomość, że obecna lista wymaga zmian, zarówno od strony samego prowadzenia, doboru artystów, jak i propozycji, które powinny tam trafiać. To proces przebudowy Trójki, który trwa - dodała Aleksandra Szydłowska.

