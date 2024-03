Mimo że w latach 80. polska rzeczywistość rysowała się w czarnych lub w najlepszym wypadku szarych barwach, to akurat muzycznie był to dla naszego kraju wspaniały okres. Właśnie wtedy, gdy Polską Ludową rządził gen. Wojciech Jaruzelski, okres świetności przeżywały znakomite polskie grupy rockowe, takie jak Maanam, Lady Pank, Dżem czy Republika. W latach 80. powstało wiele szlagierów, które dziś nazywane są ikonicznymi. Spora ich część była dziełem wspomnianych czterech kapel. "Kocham cię, kochanie moje", "Mniej niż zero", "Wehikuł czasu", "Biała flaga", "Wciąż bardziej obcy" czy "Czerwony jak cegła" - to tylko niewielka część powstałych w latach 80. hitów grup Maanam, Lady Pank, Republika i Dżem. Sprawdź w naszym quizie, czy pamiętasz, który zespół stworzył dany przebój. Rozwiąż QUIZ. Ikoniczne szlagiery lat 80. Czyj to kawałek? Maanam, Lady Pank, Dżem, Republika.

QUIZ. Ikoniczne szlagiery lat 80. Czyj to kawałek? Maanam, Lady Pank, Dżem, Republika Pytanie 1 z 18 "Mniej niż zero" to przebój grupy: Maanam Lady Pank Dżem Republika Dalej

