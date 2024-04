Poruszony Rafał Brzozowski na antenie TVP. Program „Jaka to melodia?” rozpoczął od pożegnania

Polska piosenka na Eurowizję 2024. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o "The Tower" Luny

Słowa pożegnania w "Jaka to melodia?". Poruszony Rafał Brzozowski i cała ekipa teleturnieju

W poniedziałek, 29 kwietnia teleturniej muzyczny "Jaka to melodia?" rozpoczął się zupełnie inaczej, niż zazwyczaj. Widzowie przyzwyczajeni do radosnego i uśmiechniętego od pierwszej minuty trwania programu Rafała Brzozowskiego, zobaczyli jego poważną twarz na tle uczestników teleturnieju. W głębi można było zobaczyć fotografię prowadzącego, który pozował do zdjęcia w objęciach innego mężczyzny. Przyciemnione światła i poważna atmosfera na planie zapowiadały ważne informacje. Brzozowski nie rozpoczął od powitania, a od pożegnania.

- Szanowni państwo, droga ekipo. Przez wiele lat mieliśmy tutaj przyjaciela, który niestety odszedł od nas. Andrzejku, gdziekolwiek jesteś, dziękujemy Ci za wszystko. Ta piosenka jest dla ciebie, bo wiem, że jesteś z nami - powiedział poruszony prowadzący. Po tych słowach zabrzmiała piosenka Franka Sinatry "My Way", którą Brzozowski wykonał w polskiej wersji Zbigniewa Wodeckiego. "Szczęście jest we mnie" wywołało poruszenie w samym prowadzącym oraz wśród pozostałych członków ekipy. To wyjątkowe pożegnanie poruszyło również wielu widzów, którzy w mediach społecznościowych wyrażali swój smutek oraz wsparcie dla rodziny i przyjaciół zmarłego.

Kim był Andrzej Piontek?

Andrzej Piontek był operatorem kamery od lat związanym z Telewizją Polską. Poza teleturniejem "Jaka to melodia?" realizował także spektakle Teatru Telewizji. Zmarł 1 kwietnia w wielu 65 lat.