Strzały w Morągu! Mężczyzna zniszczył samochody. Tak się tłumaczył!

Co on zrobił?!

Chwile grozy w Morągu. 38-latek wyszedł i zaczął strzelać!

We wtorek (8 kwietnia) zarzuty zniszczenia samochodów i drzwi wejściowych do domu usłyszał 38-letni mężczyzna. - Morążanin w połowie marca 2025 r. strzelał do przypadkowo napotkanych samochodów oraz drzwi wejściowych do domu położonego nieopodal swojego miejsca zamieszkania - mówi w rozmowie z "Super Expressem" podkom. Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. 38-latek chwycił za wiatrówkę i obrał sobie za cel zaparkowane przed jego domem auta.

Żałuje, ale kary nie uniknie. Grozi mu 5 lat więzienia

Na jego trop wpadli morąscy kryminalni. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty w tej sprawie. 38-latek przyznał się do zarzucanych czynów. Podczas przesłuchania żałował tego, co się stało. Twierdził, że niewiele pamięta z tego zdarzenia, bo był pod wpływem alkoholu. - Mężczyzna swoim zachowaniem doprowadził do zniszczenia karoserii dwóch pojazdów i drzwi wejściowych do domu, gdzie straty oszacowano na ponad 7 tysięcy złotych - informuje rzeczniczka ostródzkiej policji. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za zniszczenia mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.