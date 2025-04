W latach swojej największej twórczej aktywności Katarzyna Gaertner była prawdziwą ikoną. Pisała przeboje, które nuciła cała Polska. Jej kompozycje śpiewali najlepsi - od Maryli Rodowicz po Urszulę Sipińską. Współtworzyła polską scenę muzyczną, nadając jej charakter i niezapomniane brzmienie. Dziś ma 83 lata i zamiast spokojnej starości we własnym domu, życie zmusiło ją do zamieszkania z dala od ukochanych ścian. Artystka tuła się domach przyjaciół.

Dom w Komaszycach był jej ostoją, miejscem, gdzie powstawały piękne i znane melodie. To tam Katarzyna Gaertner czuła się naprawdę sobą - otoczona naturą, wspomnieniami oraz muzyką. Niestety, w wyniku dramatycznych okoliczności, artystka musiała opuścić swój dom.

Kilka lat temu nieruchomość, w której mieszkała, uległa poważnemu zniszczeniu. Pożar pochłonął znaczną część domu, niszcząc nie tylko dach nad głową, ale i kawałek jej serca. W jednej chwili straciła wszystko - nuty, pamiątki, dokumenty… To było ogromne uderzenie nie tylko materialne, ale przede wszystkim emocjonalne. Po kilku latach los znowu ją doświadczył. W 2022 roku zmarł jej ukochany mąż, aktor znany z "Samych swoich" i "Barw szczęścia", Kazimierz Mazur.

W najnowszym wywiadzie dla "Polityki" wielka gwiazda wyjawiła, że straciła dach nad głową oraz znaczną część swojej twórczości. Obecnie może liczyć na pomoc przyjaciół, którzy starają się zapewnić jej opiekę. W rozmowie z dziennikarzami "Faktu" kobieta opowiedziała, jak obecnie wygląda jej życie.

Dopóki byłam pod parasolem mojego męża, Kazimierza Mazura, znanego aktora, pomocnika w muzyce, który zajmował się moimi wszystkimi sprawami muzycznymi, wydawniczymi, to było boskie życie. Ponieważ nie miałam żadnych problemów, poza "masz zrobić płytę, masz nagrać muzykę, masz ją zrealizować dobrze, ma to iść, gdzie się da, na cały świat, na Polskę, wszędzie". Dopóki to było przy mężu, wszystko było w porządku. W momencie, kiedy go zabrakło, wydarzyła się ta dramatyczna sytuacja, która na stałe spowodowała załamanie się wszystkiego. Prawda jest taka, że tych kilkadziesiąt lat, które przeżyłam z mężem, oderwało mnie od rzeczywistości. Dawniej zajmowałam się swoimi sprawami i to dosyć dzielnie. Dałam sobie radę i z domem, jednym czy drugim. Miałam pieniądze, bo zarabiałam sama. Pomagałam wielu ludziom młodym. No chociażby Stasiu Soyka, który miał 19 lat jak wystąpił u mnie w filmie, albo Rysiek Riedel. Mało kto wie, że ja go wyciągnęłam z piwnicy - powiedziała kobieta w "Fakcie".