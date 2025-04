i Autor: Shutterstock Co najmniej trzy osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na rondzie Starołęka w Poznaniu. Do wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, 13 kwietnia, ok. godz. 1. , zdj. ilustracyjne

Sprawca w rękach policji?

Wielki huk obudził mieszkańców! Kilka osób rannych w nocnym wypadku na rondzie Starołęka w Poznaniu

Co najmniej trzy osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na rondzie Starołęka w Poznaniu. Do wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek, 13 kwietnia, ok. godz. 1. Trzy osoby podróżujące volkswagenem golfem trafiły do szpitala, natomiast w gronie poszkodowanych mogę być też dwie osoby jadące peugeotem, którego kierowca to prawdopodobny sprawca wypadku.