Watykan uderza w księży! Chodzi o opłaty za sakramenty

Ile kosztuje zamówienie mszy w kościele? Nie każdego stać

Zamówienie mszy to wciąż popularna praktyka wśród wiernych, lecz okazuje się, że dla niektórych rodzin to spory wydatek. Ceny za msze zwykłe wahają się zazwyczaj od 50 do 200 złotych. W większych miastach i bardziej popularnych parafiach kwoty te mogą być jednak nieco wyższe.

Przedstawiciele kościoła tłumaczą, że ofiary składane przy okazji zamawiania mszy są przeznaczane na utrzymanie parafii, remonty kościołów i działalność charytatywną. Podkreślają również, że ofiara nie jest obowiązkowa i nikt nie powinien być zmuszany do płacenia, jeśli go na to nie stać. W rzeczywistości jednak bardzo często parafie w Polsce mają konkretne cenniki za msze oraz udzielane sakramenty np. śluby, co - jak można się domyślać - nie jest spójne z tym, co głosi m.in. Watykan.

Koniec z cennikiem w kościele? Watykan ostro o opłatach za sakramenty

Watykan podejmuje zdecydowane kroki w celu ukrócenia niepokojących praktyk pobierania opłat za odprawianie mszy i udzielanie sakramentów. Dykasteria ds. Duchowieństwa, za aprobatą papieża Franciszka, wydała dekret, który przypomina o bezwzględnym zakazie domagania się jakichkolwiek opłat od osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w zamian za posługi religijne. Celem tego działania jest ochrona najbiedniejszych wiernych przed dodatkowymi obciążeniami finansowymi, które mogłyby utrudnić im dostęp do praktyk religijnych.

Nowe wytyczne Watykanu. Duchownych czeka rewolucja

Nowe wytyczne precyzują, że ksiądz może zatrzymać jedynie jeden datek za jedną intencję mszalną, a pozostałe ofiary powinien przekazywać na rzecz parafii znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Celem tej regulacji jest sprawiedliwszy podział środków i pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Decyzja Watykanu bez wątpienia stanowi istotny krok w kierunku budowania kościoła otwartego i dostępnego dla wszystkich, nie zważając na sytuację finansową. Czy ta zmiana przyniesie jednak zamierzone efekty? Odpowiedź przyniesie przyszłość, lecz miejmy nadzieję, że tak.