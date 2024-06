i Autor: Shutterstock

Szokujące kwoty

Zapłacili gigantyczną kwotę za ślub kościelny. Wszystko przez to, że nie byli z Polski. Ksiądz przedstawił stawkę w euro

Ślub to dla większości osób bardzo ważny dzień w życiu. Organizacja ceremonii tego typu nie należy niestety do najłatwiejszych. Co ciekawe, wybór sukni czy sali weselnej to jednak najmniejszy problem. Najbardziej kontrowersyjną oraz dyskusyjną kwestią jest koszt ceremonii w kościele. Dawniej obowiązywała stawka "co łaska", teraz księża podają konkretne kwoty.