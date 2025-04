Co on zrobił?!

To wyjątkowa lokalizacja

Antyterroryści na Grzybowskiej. Pilna akcja policji, jedna osoba zatrzymana

Tajemnicza akcja miała miejsce wieczorem. Ok. godziny 19 służby otrzymały pilne zgłoszenie. – Zgłoszenie dotyczyło osoby, która zabarykadowała się w mieszkaniu przy ul. Grzybowskiej 85A. Nasze działania polegały głównie na zabezpieczeniu miejsca. Akcja zakończyła się o 23.25 – powiedział nam młodszy brygadier Janusz Maciejewski ze stołecznej straży pożarnej. Dopytany potwierdził, że przed budynkiem rozstawiono skokochrony. – Łącznie ustawiono je w czterech miejscach – wyjaśnił strażak.

Jak słyszymy nieoficjalnie, mężczyzna groził, że zrobi sobie krzywdę. Policyjni negocjatorzy przez kilka godzin próbowali z nim rozmawiać. W końcu zapadła decyzja o wejściu do mieszkania. Jednak policja nie informuje o szczegółach akcji. – Przed północą policjanci weszli do mieszkania siłowo i obezwładnili mężczyznę. Został zabrany do szpitala – odpowiedział lakonicznie na pytania „Super Expressu” Rafał Rutkowski ze stołecznej policji.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Następne pytanie