Warszawa. Akcja antyterrorystów na Ursynowie

Do awantury doszło wczesnym rankiem. - W jednym z mieszkań doszło do kłótni pomiędzy kobietą i mężczyzną. Zgłoszenie wpłynęło do nas o godz. 6:51. Gdy na miejsce przybyli policjanci, mężczyzna zamknął się w mieszkaniu. W związku z zagrożeniem jego zdrowia i życia do lokalu siłowo weszli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji. Funkcjonariuszka nie wyjaśniła jednak, dlaczego do akcji wkroczył elitarny oddział do walki z terrorem.

Według ustaleń GW mężczyzna miał grozić wysadzeniem bloku w powietrze, chiał też targnąć się na własne życie. Sprawcą zamieszania miał być były żołnierz i weteran z Afganistanu. Policja potwierdza, że mężczyzna został zatrzymany i nikomu nie stałą się krzywda. Na razie nie znamy dalszych szczegółów akcji.