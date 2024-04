i Autor: Invision/East News Beyonce

Strefa beauty

Sekret idealnej fryzury Beyoncé. Sprawdź, jak swoje włosy układa wokalistka

W swoim najnowszym poście Beyoncé podzieliła się swoją rutyną mycia i stylizacji włosów, pokazując swoje ulubione narzędzia do stylizacji marki Dyson. Aby osiągnąć efekt wygładzenia, Beyoncé używa suszarki do włosów Dyson Supersoni oraz nasadki z szerokimi zębami do mocno skręconych włosów. Używa także wielofunkcyjnego stylera Dyson Airwrap™. Wykorzystuje ona szczotkę do wygładzania, aby uzyskać naturalnie prosty i błyszczący efekt.