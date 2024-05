Fryzjer alert: Przerażająca widomość dla wszystkich blondynek. Fryzjer pokazał, dlaczego blond żółknie. Robi to każda kobieta

Dlaczego blond włosy żółkną? Przyczyny

Utrzymanie blond koloru w ryzach to nie lada wyzwanie. Chłodny barwnik odpowiedzialny za utrzymanie chłodnego odcienia blondu, łatwo się wypłukuje, w efekcie czego już po kilku myciach włosy po prostu żółkną. Wiadomo, że w dużej mierze za utratę świetlistego, chłodnego tonu odpowiada kondycja naszych kosmyków - im bardziej pasma są zniszczone, tym niestety proces ten zachodzi szybciej. Wysoka porowatość pasm sprawia, że rozchylone łuski włosa nie stanowią skutecznej ochrony przed utratą nawilżenia oraz właśnie chłodnego barwnika z blond włosów. Kolejną przyczyną żółknięcia blond włosów są nieodpowiednio dobrane kosmetyki. Do składników, które mogą przyczynić się do szybszej utraty chłodnego odcienia, zaliczamy: kurkumę, cytrynę, rumianek, a także oleje - musztardowy, sezamowy i z orzechów włoskich. Jednak to nie wszystko.

Fryzjer pokazał, dlaczego blond żółknie. To robi każda kobieta

Fryzjer Damian Bednarczyk, działający na Instagramie pod nazwą @damian.czesze wskazał jeden błąd, który popełnia zdecydowania większość kobiet, a to właśnie on negatywnie wpływa na kolor blond. "Jesteś blondynką, stosujesz dobrą pielęgnację, którą polecił Ci Twój fryzjer, ale suszysz, kręcisz, falujesz lub prostujesz włosy codziennie i narzekasz, że toner szybko się wypłukał?" - zaczyna swój wpis. "Zobacz na filmiku, jak prostownica potrafi „zjeść” kolor. Wszystkie narzędzia, czy nawet gorąca woda są wrogami koloryzacji" - wyjaśnia fryzjer.