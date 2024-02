Fryzjerka pokazała fryzurę na blond włosy, która skradła serca jej klientek po 50-tce. Kobiety błagają o takie cięcie na wiosnę 2024. Odmładzająca fryzura odejmuje lat i gwarantuje modny wygląd

Fryzjerka pokazała fryzurę na blond włosy, która skradła serca jej klientek po 50-tce. Kobiety błagają o takie cięcie na wiosnę 2024

Wraz z nadejściem wiosny wiele kobiet myśli nad zmianą swojej dotychczasowej fryzury. Jedne panie decydują się na nowe strzyżenie, inne z kolei stawiają na inny niż dotychczas kolor włosów. A jakie fryzury będą modne wiosną 2024? Jedna z fryzjerek pokazał w mediach społecznościowych modną fryzurę na blond włosy dla kobiet po 50-tce. Już po jej profilu na Instagramie można śmiało stwierdzić, że takie cięcie upodobały sobie panie po 50-tce, które najlepiej czują się w jasnych włosach. Amerykańska fryzjerka Sheridan Holyoak nie ma najmniejszych wątpliwości, że modną fryzurę na wiosnę 2024 będzie wavy bob. Ta zwiewne uczesanie pasuje niemal każdej kobiecie, jest eleganckie, a zarazem niezwykle dziewczęce.

Wavy bob to idealna fryzura na blond włosy. Odmładza o 10 lat

Wavy bob to propozycja skierowana w szczególności do włosów krótkich i cienkich, ponieważ potrafi dodać wymarzonej objętości. Dodaje młodzieńczego wyglądu i doskonale sprawdza się na jasnych pasmach. Fryzjerzy polecają tę fryzurę kobietom po 50-tce, gdyż jest prosta w stylizacji, a do tego skutecznie odmładza. Dodatkowo jasne pasma wspaniale rozświetlają cerę, a dobrze dobrany odcień blondu do karnacji, sprawi, że zmarszczki będą mniej widoczne.

W galerii znajdziesz przepiękne metamorfozy kobiet, które zdecydowały się na odmładzającą fryzurę na blond włosy.