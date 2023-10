Odmładzające fryzury dla kobiet po 60-tce na jesień 2023

Kobiety po 60-tce nie muszą bać się modnych i nowoczesnych uczesań. Przecież nie jest powiedziane, że modne fryzury są zarezerwowane wyłącznie dla młodszych koleżanek. To właśnie z myślą o paniach dojrzałych światowi styliści zaprezentowali krótkie fryzury dla kobiet po 60-tce. Te uczesania nie tylko sprytnie odejmą lat, ale także wymodelują twarz, wyszczuplając ją i tuszując jej asymetrię. Pożegnaj się z wysokimi tapirami, spaniem w wałkach i przesadnym stosowaniem lakierów do włosów. Które fryzury są najlepsze dla kobiet po 60-tce? Po pierwsze pixie cut z dłuższą grzywką opadającą na bok. To cięcie to hit ostatnich lat i na pewno pozostanie z nami na długi czas. Pixie cut pasuje praktycznie do każdego typu urody. Odsłania szyję i podkreśla twarz. To dość odważne i awangardowe strzyżenie, jednak styliści nie mają wątpliwości, że ta odmładzająca fryzura doskonale pasuje kobietom po 60. roku życia. Kolejną propozycją jest bob z grzywką typu curtain bang. To opcja dla pań, które źle czują się w krótkich fryzurach. Trzecim uczesaniem dedykowanym kobietom dojrzałym są włosy pofalowane. Tu długość nie ma większego znaczenia. Delikatnie pofalowane włosy wyglądają oryginalnie i romantycznie.

Fryzury dla kobiet po 60-tce. Zdjęcia

W galerii znajdziecie zdjęcia najlepszych fryzur dla kobiet po 60-tce.

