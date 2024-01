To będzie najmodniejsza fryzura dla kobiet po 50-tce w 2024. Proste cięcie, które z miejsca odejmuje 10 lat i dodaje blasku.. To fryzura 2024!

Najmodniejsza fryzura na 2024 rok. To cięcie pokochają kobiety po 50-tce

Nowa rok - nowa ja. Wiele kobiet nadejście nowego roku zaczyna z przytupem i ze zmianami w swoim życiu. Nic tak nie odświeża i nie dodaje energii na nadchodzący rok jak niewielka metamorfoza fryzury. Masz ponad 50 lat i zastanawiasz się, jakie cięcie będzie Ci pasowało? Według fryzjerów w 2024 roku jedna fryzura wybije się ponad wszystkie inne. To nowoczesne cięcie, które pasuje kobietom dojrzałym. Odmładza i jest nowoczesne. Mowa o fryzurze typu kitty cut. To proste cięcie do ramion, które genialnie dodaje włosom objętości i rewelacyjnie podkreśla twarz. Kosmyki z przodu muszą być nieco krótsze niż z tyłu. Kitty cut to doskonała fryzura dla kobiet o cienkich i łamliwych włosach. Tego rodzaju cięcie optycznie zagęszcza włosy i sprawia, że wydaje się, że jest ich więcej. Kobiety z gęstymi pasmami decydując się na kitty cut powinny poprosić o dodatkowe cieniowanie. Kitty cut to fryzura, która nie potrzebuje wielogodzinnej stylizacji, a dobrze wycieniowanie włosy układają się praktycznie same. To zdecydowanie jedna z fryzur, która będzie królować w 2024 roku. Kobiety po 50-tce powinny się na nią zdecydować z uwagi na jej nowoczesny i odmładzający wygląd.

