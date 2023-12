Noworoczne promocje w Rossmannie. Zmysłowe perfumy dla kobiet za mniej niż 25 zł. Ten zapach sprawi, że podczas sylwestrowej imprezy wszyscy będą chcieli być blisko Ciebie

Noworoczne promocje Rossmanna. Przepiękny zapach za mniej niż 25 zł

Eleganckie i długotrwałe perfumy wcale nie muszą być drogie. Dowód na to znajdziesz w Rossmannie. W promocji drogerii często można upolować wyjątkowe zapachy w bardzo atrakcyjnych cenach. Tak jest również i tym razem. Nowe promocje Rossmanna trwają aż do 15 stycznia 2024 roku i obejmują obniżki cen na przepiękne perfumy. Podczas trwających promocji Rossmanna upolujesz wyjątkowy zapach MICHAEL SHARD BY CHATLER Trocadéro. Za 100 ml tej wody perfumowanej w promocji Rossmanna zapłacisz jedynie 23,99 zł. To wyjątkowa kompozycja zapachowa dla odważnych i pewnych siebie kobiet. Jej aromaty skupiają się przede wszystkim na kwiatowych połączeniach zapachowy. W nutach serca znajdziesz między innymi różę damasceńską oraz jaśmin, zaś nuty bazy to naturalna wanilia oraz paczula. Woda perfumowana MICHAEL SHARD BY CHATLER Trocadéro to idealna propozycja na sylwestrową imprezę. Zapach jest długotrwały i kojarzy się z ciepłymi, letnimi wieczorami w małym miasteczku gdzieś na południu Włoch. Naszym zdaniem to jedno z najciekawszych połączeń zapachowy na koniec 2023 roku.

