Przygotowując się na sylwestra, wiele kobiet zastanawia się jak ubrać się na imprezę i jaki makijaż zrobić. Oczywiście wiele zależy od miejsca, do którego się wybieramy. Jednak bez względu na to, czy idziemy na wielki bal na sto par, do klubu z muzyką taneczną czy na domówkę zawsze warto postawić na klasykę. Dostosować strój do naszego stylu. Na przykład, jeśli nie lubisz spódnic, sukienek albo wieczorowych sukni, to będziesz się w nich źle czuła. Zamiast ubrania założysz przebranie, dlatego na załóż spodnie i koszulę lub damski garnitur odpowiednie eleganckie do miejsca, w którym będziesz witać Nowy Rok. Ta sama zasada dotyczy makijażu.

Zabieram zawsze na imprezę sylwestrową. Dzięki niej jestem królową balu

Makijaż na sylwestra również powinien być dostosowany do miejsca, w którym będziemy się bawić. Jednak tutaj od lat króluje trend, w którym mniej znaczy więcej. Czasami, zamiast stać godzinami przed lustrem, nakładając kolejne warstwy podkładu, pudru, cieni itd. lepiej postawić na minimalizm. Ja zawsze delikatnie rozświetlam oczy i maluje usta na czerwono. Ten kolor na ustach dodaje mi pewności siebie. Sprawia, że nie ważne co mam na sobie, czuje się świetnie. Nie bez kozery po takie szminki od zawsze sięgały i sięgają także gwiazdy podczas swoich występów: Taylor Swift, Marilyn Monroe, czy Rihanna. Według naukowców nosząc czerwoną szminkę, zwracasz na siebie uwagę, zwłaszcza na usta i słowa, które z nich wychodzą. Ten kolor to sposób, aby dać ludziom znać, że to, co mówisz, jest ważne i powinni zwrócić na to uwagę. Ponadto czerwone usta są ponadczasowe, odważne i jednocześnie eleganckie. W przeciwieństwie do innych produktów do makijażu czerwona szminka pasuje do każdego stylu. Niezależnie od tego, czy jest to stylizacja swobodna, na wielki bal czy służbową kolację. Ważne jednak, by dostosować odcień czerwieni do naszej karnacji i zawsze mieć ze sobą szminkę, by łatwo uzupełnić makijaż.

