Soczyste policzki i makijaż z efektem wow. Jak to osiągnąć?

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki. Wiele osób obawia się, że aplikacja kremowych kosmetyk jest trudna i czasochłonna. Nic bardziej mylnego, wystarczy jedynie zbity pędzel lub gąbeczka do makijażu, by szybko rozetrzeć produkt na skórze. Koniecznie spróbuj tej techniki, efekt może przerosnąć Twoje oczekiwania.

NOWE PRODUKTY DO MAKIJAŻU W STICKU OD GOLDEN ROSE!

Glow Stick Blusher – Rozświetlający róż do twarzy w sztyfcie Miss Beauty

Rozświetlający róż w sticku, który pięknie podkreśli policzki kolorem. Dzięki kremowej formule, produkt łatwo się rozprowadza na skórze. Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych.

Glow Stick Highlighter – Rozświetlacz do twarzy w sztyfcie Miss Beauty

Kremowy rozświetlacz w sticku, zapewniający efekt promiennej cery. Formuła produktu ułatwia jego aplikację na skórze.

