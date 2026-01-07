Perfumy - elegancja i pewność siebie na 2026 rok

Wybór perfum to nie tylko dodatek, ale sposób na zaakcentowanie indywidualności i gotowości na nowy rok. Zapachy Ambassadora i Ambassador Men pozostają symbolem klasy, ponadczasowej elegancji i wyrafinowania, które inspirują każdego dnia i wprowadzają do codzienności świeżą energię.
Ambassadora
Ambassadora łączy słodycz mandarynki, jagody i kwiatów pomarańczy z głębią wanilii, drzewa sandałowego i piżma. To perfumy, które otulają i dodają pewności siebie, tworząc aurę tajemnicy i subtelnej zmysłowości. Doskonale podkreślają charakter i styl kobiety, towarzysząc jej zarówno w codziennych sytuacjach, jak i podczas wieczornych wyjść.
Nuty zapachowe Ambassadory:
- GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liście fiołka
- SERCE: kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, drzewo kaszmirowe
- BAZA: wetyweria, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, cukier puder
Ambassador Men
To połączenie świeżych nut zielonej mandarynki, jabłka, kardamonu i fiołków z trwałą, głęboką bazą mchu i wanilii. Zapach podkreśla elegancję i zdecydowany charakter mężczyzny, pozostając wyczuwalnym przez cały dzień i wpisując się zarówno w codzienne, jak i bardziej formalne okazje.
Nuty zapachowe Ambassador Men:
- GŁOWA: zielona mandarynka, jabłko, kardamon, fiołek
- SERCE: lawenda, czarny pieprz, piwonia, paczula, mango
- BAZA: wetyweria, ambra, wanilia, mech, drzewo tekow