Perfumy - elegancja i pewność siebie na 2026 rok

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-01-07 14:00

Z nadchodzącym nowym rokiem pojawia się naturalna chęć wprowadzenia świeżości – nie tylko w garderobie, ale także w codziennych rytuałach. Szwajcarska marka Gisada oferuje perfumy dla niej i dla niego, które pozwolą rozpocząć 2026 rok wyrazistym stylem i nową energią.

Gisada

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Gisada

Wybór perfum to nie tylko dodatek, ale sposób na zaakcentowanie indywidualności i gotowości na nowy rok. Zapachy Ambassadora i Ambassador Men pozostają symbolem klasy, ponadczasowej elegancji i wyrafinowania, które inspirują każdego dnia i wprowadzają do codzienności świeżą energię.

Ambassadora

Ambassadora łączy słodycz mandarynki, jagody i kwiatów pomarańczy z głębią wanilii, drzewa sandałowego i piżma. To perfumy, które otulają i dodają pewności siebie, tworząc aurę tajemnicy i subtelnej zmysłowości. Doskonale podkreślają charakter i styl kobiety, towarzysząc jej zarówno w codziennych sytuacjach, jak i podczas wieczornych wyjść.

Nuty zapachowe Ambassadory:

  • GŁOWA: mandarynka, różowy pieprz, jagoda, liście fiołka
  • SERCE: kwiat pomarańczy, frezja, jaśmin, drzewo kaszmirowe
  • BAZA: wetyweria, wanilia, drzewo sandałowe, piżmo, cukier puder
Gisada

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Gisada

Ambassador Men

To połączenie świeżych nut zielonej mandarynki, jabłka, kardamonu i fiołków z trwałą, głęboką bazą mchu i wanilii. Zapach podkreśla elegancję i zdecydowany charakter mężczyzny, pozostając wyczuwalnym przez cały dzień i wpisując się zarówno w codzienne, jak i bardziej formalne okazje.

Nuty zapachowe Ambassador Men:

  • GŁOWA: zielona mandarynka, jabłko, kardamon, fiołek
  • SERCE: lawenda, czarny pieprz, piwonia, paczula, mango
  • BAZA: wetyweria, ambra, wanilia, mech, drzewo tekow
GISADA

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe GISADA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki