To najgorsze błędy popełniane przez kobiety podczas wyboru fryzury. Dodają sobie nimi lat. Fryzura a kształt twarzy

Doświadczeni styliści wiedzą, że dobrane uczesanie i koloryzacja mogą zdziałać cuda. Dopasowanie cięcia do kształtu twarzy to tak naprawdę klucz do sukcesu. W ten prosty sposób można sprytnie na przykład wyszczuplić twarz, ukryć wszelkie jej asymetrie czy nawet odjąć sobie lat. Fryzurę dobieramy do kształtu naszej twarzy, ale także do struktury i gęstości naszych włosów. Ważna jest także koloryzacja, którą dopasowujemy do odcienia naszej karnacji i koloru oczu. Niestety decydując się na uczesanie, często sugerujemy się panującą modą i trendami z mediów społecznościowych, czy pierwszych stron magazynów dla pań, a nie tym, co pasuje do naszej urody. Pamiętajmy, że nie we wszystkim, co jest hitem sezonu, będzie nam do twarzy. Wytypowaliśmy 4 najgorsze błędy, jakie popełniamy podczas doboru fryzury do kształtu naszej twarzy.

Błędy, które popełniają kobiety podczas dobierania fryzury do kształtu twarzy:

Mając twarz okrągłą, wybierają uczesania bez objętości, do linii policzków, z prostą grzywką na całe czoło, proste i ciężko opadające oraz klasycznego boba. Posiadaczki twarzy kwadratowej stawiają na cięcia: z prostą grzywką, krótszych niż do linii brody, geometryczne, proste, przylegające do twarzy lub te w stylu paź. Kobiety o owalnej twarzy wybierają asymetryczne i typowo męskie cięcia oraz fryzury zasłaniające idealny kształt twarzy. Mając twarz trójkątną, stawiają na bujne fryzury na czubku, które odsłaniają ich szeroką żuchwę lub te gładko zaczesane do tyłu i bez objętości.

