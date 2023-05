To najgorsza fryzura na długie włosy dla kobiet po 50-tce. Ulubione uczesanie Polek to zły wybór. Kobiety wyglądają 10 lat starzej

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Najgorsza fryzura na długie włosy dla kobiet po 50-tce. To uczesanie Polki uwielbiają

Kobiety dojrzałe często stawiają na sprawdzone uczesanie, które noszą od wielu, wielu lat. Czują się w nim komfortowo, bo są przyzwyczajone do swojej fryzury. Jednak styliści ostrzegają panie lubiące dłuższe pasma przed jedną z nich. Wizażyści uważają bowiem, że to wręcz najgorsza fryzura na długie włosy dla kobiet po 50-tce. Dodaje lat i może nawet eksponować zmarszczki, przez co kobiet wygląda 10 lat starzej. Chodzi o długie, proste włosy bez cieniowania to zdecydowanie nie jest odpowiednie uczesanie dla kobiety po 50-tce. Po pierwsze brak zaakcentowanej linii twarzy poprzez odpowiednie wycieniowanie pasm z przodu sprawia, że buzia optycznie traci proporcje. Poza tym trzeba mieć też na uwadze fakt, że z upływem lat pasma także się starzeją. Stają się cienkie i wypadają, dlatego klasyczna fryzura na długich włosach z pewnością nie będzie wyglądać dobrze.

Te fryzury dla kobiet po 50-tce postarzają

Oprócz długich, prostych włosów styliści nie polecają swoim 50-letnim klientkom także mocnego tapirowania krótko ściętych pasm. Takie uczesanie było modne jakieś 30 lat temu i dawno odeszło do lamusa. Jednak należy pamiętać, że strzyżenie to jedno, a koloryzacja - drugie. To właśnie dobrze dobrany kolor włosów dodaje cerze blasku. Jakiej koloryzacji powinny unikać kobiety po 50-tce? Na pewno jednolitych, kruczoczarnych włosów, które sprawią, że skóra przybiera ziemistego koloru i wygląda na zmęczoną.