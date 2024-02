Pielęgnacja włosów dla blondynek. Jak się pozbyć żółtych tonów we włosach?

Podkradam z zielnika, dodaję do wody i gotuję. Gdy przestygnie nakładam na włosy. Jeszcze nigdy tak szybko mi nie rosły włosy. Sposób na szybki porost włosów

Ambasadorki marki to kobiety, które inspirują swoją osobowością oraz trybem życia. Są aktywne, utalentowane, i pełne charyzmy. Balansują między obowiązkami zawodowymi, pasjami a czasem dla siebie oraz bliskich. Każda z nich jest inna, ale wszystkie potrzebują wygodnych i skutecznych rozwiązań, aby zadbać o zdrowe i piękne blond włosy. YOPE doskonale wie jak trudno, zwłaszcza w domowych warunkach, utrzymać idealnie chłodny odcień bez rozbudowanych rutyn pielęgnacyjnych czy częstych, kosztownych zabiegów fryzjerskich.

Poznajcie THE COOLEST BLONDES by YOPE:

Ola „Sworo” Sworowska

Prowadzi aktywny i dynamiczny styl życia: jest producentką, dziennikarką, podcasterką, a od niedawna także mamą. Nie ma czasu na rozbudowaną rutynę pielęgnacyjną swoich blond włosów, a jednocześnie chciałaby, żeby wyglądały najlepiej, jak tylko się da.

Aga Grzelak

Youtuberka i podróżniczka, z wykształcenia charakteryzatorka. Prowadzi dwa bardzo popularne kanały: Agnieszka Grzelak Beauty, gdzie porusza tematykę urodową i Agnieszka Grzelak Vlog, gdzie dzieli się swoimi podróżami. Uwielbia wszelkiego rodzaju challenge. Kocha eksperymenty na włosach, dlatego bardzo potrzebuje skutecznej pielęgnacji.

Zosia Pilitowska

Właścicielka i szefowa kuchni baru śniadaniowego @rannyptaszek_krakow, autorka książek „Jajko” i „Ziemniak”, propagatorka zdrowego stylu życia, współtwórczyni społeczności biegowej @swordsathletics w Krakowie. Na co dzień nie ma czasu, ani ochoty na długie rytuały pielęgnacyjne, a pragnie mieć chłodny odcień blondu i jednocześnie nie wysuszać włosów.

Trzy niezwykłe bohaterki udowadniają, że z odpowiednimi produktami, każda z nas może cieszyć się pięknym wyglądem włosów, niezależnie od stylu życia.

Dołącz do grona THE COOLEST BLONDES i zadbaj o swoją codzienną blond pielęgnację, niezależnie od ilości codziennych spraw.

CHŁODNY ODCIEŃ I ZDROWE WŁOSY KAŻDEGO DNIA – CZY JEST COŚ BARDZIEJ COOL?

Produkty BLONDE my hair odpowiadają na specyficzne potrzeby naturalnych włosów blond oraz tych farbowanych i rozjaśnianych. Ich wyjątkowość tkwi w tym, że z jednej strony ochładzają odcień pozostawiając go z idealnym glow, a jednocześnie wspomagają odbudowę struktury włosów.

Dzięki kompleksowi naturalnych składników wzmacniających – HAIR BONDING TECHNOLOGY i adaptogenowi AMLA włosy są silne, nawilżone i zrewitalizowane. Drobinki miki, kompleks BIO_shine i platinium odpowiadają za ochłodzenie koloru na nabłyszczenie. Pełen blask gwarantowany! Wszystkie produkty można bezpiecznie stosować na co dzień, a efekt ich działania nadbudowuje się w czasie.

SZAMPON BLONDE my hair to pierwsza linia obrony przed niechcianym żółtym odcieniem. Srebrzysta formuła nie tylko ochładza kolor, ale równocześnie odbudowuje strukturę włosów, sprawiając, że marzenie o miękkich, lśniących blond włosach staje się rzeczywistością. Jego konsystencja to płynne srebro z błyszczącymi drobinkami!

Dla tych, którzy cenią sobie szybkość połączoną z efektywnością, YOPE stworzył MASKĘ 2w1 BLONDE my hair w wygodnej formule odżywki. Ten produkt zapewni włosom szybką regenerację i ochronę przed uszkodzeniami. Domyka łuski i odbudowuje włosy, zapewniając im zdrowy wygląd i chłodny odcień.

SERUM DO KOŃCÓWEK BLONDE my hair to ratunek dla narażonych na negatywne efekty rozjaśniania końcówek. Gęsta, przyjemna formuła HAIR_bio_architect + platinium wyraźnie odżywia włosy, laminuje je i nabłyszcza. Włosy stają się pięknie wygładzone, bardziej odporne na uszkodzenia, a przede wszystkim zachwycają blaskiem.

Pielęgnująco-rozświetlające MGIEŁKI DO WŁOSÓW BLONDE my hair działają nawilżająco i ochładzają kolor włosów. Dzięki zawartości rozświetlających cząsteczek miki – ametystowej i kwarcowej – przepięknie rozświetlają. Mieszanka naturalnych składników tworzy na włosach strukturę przypominającą siatkę, która chroni włosy przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Wszystkie produkty są w 100% wegańskie i zawierają do 99% składników pochodzenia naturalnego.

PROMOCJE:

Te wyjątkowe promocje pozwolą Ci cieszyć się pięknymi blond włosami:

Odwiedź drogerie HEBE i skorzystaj z promocji do -20% na całą linię BLONDE my hair. Oferta ważna do 13 marca.

W Drogeriach Natura również możesz cieszyć się zniżkami do -20% na wszystkie produkty z linii do 3 marca.

Zarezerwuj sobie czas na wizytę w Rossmannie od 1 do 15 marca, aby skorzystać z niepowtarzalnej okazji – promocji do -35% na produkty YOPE z serii do blond włosów.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

