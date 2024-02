Podkradam z zielnika, dodaję do wody i gotuję. Gdy przestygnie nakładam na włosy. Jeszcze nigdy tak szybko mi nie rosły włosy. Sposób na szybki porost włosów

Sposoby na porost włosów

Wypadanie włosów jest sprawą całkowicie normalną. Obumarłe włosy wypadają i nie ma w tym nic dziwnego. Problem pojawia się, gdy zaczyna się tracić o wiele za dużo włosów, a nowe nie rosną wystarczająco szybko. Przyczyn takie stanu rzeczy jest wiele, od stylu życia, stresu, diety po zmiany hormonalne oraz poważniejsze choroby. Nadmierne wypadanie włosów to sygnał, by odwiedzić trychologa. Tylko lekarz będzie w stanie odpowiednio zdiagnozować problem. Domowe sposoby na porost włosów rewelacyjnie sprawdzą się przy mniejszym problemem i jako wsparcie profesjonalnej kuracji. W tym przypadku najlepiej radzą sobie domowe wcierki do włosów. Pamiętaj jednak, że wszystkie samodzielnie przygotowywane kosmetyki należy bieżąco zużywać. Naturalne wcierki czy maski do włosów nie posiadają konserwantów, które przedłużają czas ich trwałości.

Zobacz także: Fryzjerka pokazała fryzurę na blond włosy, która skradła serca jej klientek po 50-tce. Kobiety błagają o takie cięcie na wiosnę 2024. Odmładzająca fryzura odejmuje lat i gwarantuje modny wygląd

Dodaję do przyprawę do wody i gotuję. Gdy przestygnie nakładam na skórę głowy. Domowa wcierka na porost włosów

W pielęgnacji włosów świetnie sprawdza się rozmaryn. Ta popularna przyprawa posiada wiele właściwości dobrze działających na włosy. Opóźnia ich siwienie, przeciwdziała łupieżowi oraz genialnie stymuluje porost nowych włosów. Jego regularne stosowanie pomoże zapuścić gęste i zdrowie włosy. Z rozmarynu możesz przygotować domową wcierkę. Wystarczy, że do wody dodać kilka łyżeczek rozmarynu. Może być zarówno świeży, jak i suszony. Całość gotuj i doprowadź do wrzenia. Gdy mieszanka ostygnie zaaplikuj ją na włosy. Nie spłukuj jej. Tego rodzaju wcierkę najlepiej stosować wieczorem.