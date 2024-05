i Autor: materiały prasowe Zalando

Katarzyna Nosowska w nowej kampanii Zalando

Zalando, wiodąca europejska platforma online dla mody i stylu życia, startuje z nową kampanią “Najlepiej Ci w byciu sobą”, której ambasadorką została artystka i piosenkarka Katarzyna Nosowska. Kampania zachęca do celebrowania autentyczności poprzez modę oraz do odpuszczenia rzeczy, które nam nie pasują i wybrania tego, co dla nas naprawdę ważne. Bez konieczności udowadniania czegokolwiek komukolwiek.