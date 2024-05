5 zjawiskowych pomysłów na prezent na Dzień Matki

Zegarek GUESS GW0657L2 to połączenie klasyki z nutą nowoczesności, w charakterystycznym stylu marki GUESS. To prawdziwe dzieło zegarmistrzowskiej sztuki, w którym uwagę przyciągają niezwykłe detale. Tęczowy motyw na indeksach i bezelu nadaje zegarkowi niepowtarzalnego uroku, a na bransolecie, czy tarczy subtelnie migoczą przyciągające spojrzenia kryształki. Wyjątkowy datownik w kształcie serca, skryty w tarczy zegarka, dodaje mu osobistego wyrazu, czyniąc go idealnym prezentem dla kogoś wyjątkowego. 3 atmosfery wodoszczelności zapewniają praktyczne zastosowanie tego modelu w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, luminescencyjna powłoka na wskazówkach pozwala odczytać czas nawet w warunkach słabego oświetlenia, co czyni ten zegarek nie tylko modnym, ale także funkcjonalnym dodatkiem.

Zegarek GUESS GW0655L1 w kolorze srebrnym z rzymskimi cyframi na godzinach 6 i 12 to idealny wybór dla pań, które preferują nieco bardziej stonowany, ale równie elegancki styl. Ten model emanuje subtelnością i klasą. Biżuteryjnego blasku dodaje mu ozdobny bezel z kryształkami, przechodzącymi płynnie w bransoletę typu g-link. Odpinane ogniwa bransolety umożliwiają łatwe dostosowanie długości, zapewniając idealne dopasowanie do każdej ręki. Koperta o średnicy 23 mm doskonale prezentuje się na kobiecym nadgarstku. Wodoszczelność aż do 5 atmosfer i materiały najwyższej jakości sprawiają, że jest to zarówno stylowy, jak i praktyczny dodatek, który będzie służył obdarowanej osobie przez długie lata.

GUESS Watches słynie z zegarków o różnorodnych i niepowtarzalnych kształtach. Model GW0680L2 w złotym kolorze, z kopertą w kształcie sześcianu o średnicy 28 mm, to prawdziwa perełka dla każdej pasjonatki efektownych dodatków. Jego oryginalny design doda niepowtarzalnego uroku każdej stylizacji. Ozdobny bezel i strukturalna tarcza w trójkąty nadają zegarkowi charakterystycznego dla marki stylu glamour. Bransoleta typu g-link umożliwia łatwe dopasowanie długości do indywidualnych preferencji. Zegarek posiada wodoszczelność do 3 atmosfer, co sprawia, że jest nie tylko piękny, ale także praktyczny. GUESS GW0680L2 z pewnością będzie cenionym dodatkiem w kolekcji każdej modnej mamy.

GUESS GW0601L1 to zegarek, który z pewnością przyciąga spojrzenia. Jego 36-milimetrowa koperta oraz tarcza pokryta złotymi kryształami czynią go niezwykle zjawiskowym dodatkiem. Idealnie sprawdzi się zarówno do eleganckich, wieczorowych stylizacji, jak i jako stylowy, biżuteryjny akcent do codziennego, biurowego looku. Indeksy na godzinach 12, 3, 6 i 9 ułatwiają odczytywanie czasu, a szkło mineralne nie tylko chroni tarczę, ale także wzmacnia jej klarowność. Strukturalny bezel dodaje zegarkowi wyrazistego charakteru. Masywna bransoleta z wypustkami oraz kryształami w środkowej części, pięknie prezentuje się na nadgarstku, zapewniając jednocześnie wygodę noszenia. Powłoka PVD w półmacie nadaje temu modelowi szlachetnego wykończenia.

Czarny model GUESS GW0601L2 to pomysł na prezent dla kobiety, która kocha design i nieszablonowe dodatki do swoich stylizacji. Zegarek posiada efektowną, 36-milimetrowa kopertę, eleganckie indeksy ułatwiające odczytywanie czasu oraz tarczę pokrytą kryształami w kolorze czarnym. Strukturalny bezel i bransoleta, ozdobiona wypustkami i kryształkami dodają temu modelowi luksusowego charakteru. Półmatowe, szlachetne wykończenie, wysokiej jakości materiały i niezwykła precyzja wykonania z pewnością zostaną docenione przez każdą miłośniczkę zegarków.

