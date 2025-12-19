„Party Time”. Świąteczno-noworoczna kolekcja pełna stylu i blasku

Klasyka w nowoczesnym wydaniu

„Party Time” to odpowiedź na potrzeby tych, którzy w grudniu celebrują intensywnie – podczas firmowych kolacji czy przedświątecznych, biznesowych spotkań. W propozycjach dla kobiet znalazły się eleganckie garnitury o nowoczesnej linii, klasyczne marynarki i subtelnie połyskujące tkaniny, które tworzą stylizacje idealne na wieczorne wyjścia. Mężczyźni mogą wybierać spośród dopracowanych garniturów, które świetnie komponują się z golfami i koszulami o wieczorowym charakterze oraz płaszczami łączącymi klasykę z modowym twistem. To propozycje, które podkreślają pewność siebie, a jednocześnie zachowują charakterystyczną dla marki Vistula ponadczasową elegancję.

Noworoczne celebracje to czas, w którym moda może błyszczeć pełnią, dlatego w kolekcji pojawiają się również stylizacje stworzone na niezapomnianą noc. Damskie garnitury pokryte subtelnymi cekinami i efektowna sukienka eksponująca plecy, czy cekinowy płaszcz pozwalają poczuć się wyjątkowo. Mężczyźni mogą postawić na wieczorowe garnitury, smokingi i aksamitne marynarki a także bawełniane lub wełniane koszule. Dopełnieniem stylizacji będą akcesoria takie jak muchy, krawaty, spinki czy poszetki.

Kolekcja Vistula to zaproszenie do wspólnego celebrowania ostatnich dni roku i pierwszych momentów nowego – chwil w gronie bliskich. To projekty, które łączą jakość, elegancję i współczesną estetykę, pozwalając tworzyć stylizacje idealne na każdy moment w roku

i Autor: Vistula/ Materiały prasowe

i Autor: Vistula/ Materiały prasowe