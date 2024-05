Projekt "Glow up" czyli maksymalnie rozświetlenie skóry na lato

Wiosną dni stają się coraz dłuższe, kwiaty zaczynają kwitnąć, a cieplejsza pogoda namawia do okazywania uczuć i odsłaniania ciała. Oto cztery sposoby na jeszcze bardziej świadome cieszenie się ciepłym sezonem. A jak wiadomo nic nas bardziej nie rozświetla niż radość.

CELEBRUJ DŁUGIE DNI

Doba ma teraz jakby więcej godzin, zauważyłaś? Wykorzystaj światło dzienne i codziennie rano, jeszcze przed śniadaniem idź na krótki spacer – lub zaserwuj go sobie wracając z pracy. Dodaj w swoim kalendarzu dodatkowe 30 minut tylko i wyłącznie na tę czynność. Nie rób wtedy zakupów, nie załatwiaj spraw w urzędzie, nie oceniaj spotykanych ludzi - tylko spaceruj. Spróbuj się lekko porozciągać, ale przede wszystkim skup się na świadomym oddechu. Dotlenisz wszystkie komórki, uzupełnisz witaminę D i pobędziesz przez chwilę sam na sam z najważniejszą osobą w twoim życiu, czyli sama ze sobą.

JEDZ SEZONOWO

Niech młode warzywa, zioła i owoce, które właśnie zaczynają dojrzewać będą teraz najważniejszą częścią każdego twojego posiłku. Poczuj ich świeżość oraz lekkość i energię, którą ci dają. Sięgaj po orzechy i roślinne oleje. Twoja skóra i włosy też pokochają tę dietę.

SZANUJ ZIELEŃ

Medytuj patrząc na drzewa i dotykając ich. Pomyśl o nich jak o żywych istotach, które są na Ziemi czasem nawet setki lat, poczuj ich siłę, zdolność przetrwania najcięższej zimy i odradzania się wiosną. A jeśli to dla ciebie za bardzo wydumane pomyśl o tym, że barwa zielona działa relaksacyjnie i uspokajająco. Już nawet niedługie spoglądanie na ten kolor obniża poziom stresu, koi nerwy i działa odprężająco na nasz układ nerwowy. Relaksuje także wzrok zmęczony sztucznym oświetleniem czy niebieskim światłem monitorów i telefonów. I to jest potwierdzone naukowo!

DBAJ O SIEBIE

Wydobądź naturalny blask skóry dzięki skoncentrowanej pielęgnacji. Używaj kosmetyków, które zapewnią optymalne nawilżenie. Dobrze nawodniona będzie wyglądać pięknie i młodo przez długi czas. Zaprzyjaźnij się z witaminą C i produktami stymulującymi produkcję kolagenu.

Oto nasze ulubione „podkręcacze blasku”:

HADA LABO TOKYO GLOW Lotion Rozświetlający Super-nawilżacz

To rozświetlająco-nawilżający lotion do częstego stosowania. Zawiera Nano i Macro Kwas Hialuronowy, Kwas Traneksamowy i ekstrakt Hatomugi. Utrzymując optymalny poziom nawilżenia, lotion wygładza i przywraca skórze zdrowy wygląd i naturalny blask.

ZO® SKIN HEALTH 10% Vitamin C Self-Activating

To przeciwstarzeniowe serum rozjaśniające zawierające silną dawkę czystej postaci witaminy C. Działa antyoksydacyjnie i fotoprotekcyjnie. Ogranicza produkcję melaniny wspomagając proces rozjaśniania przebarwień. Dodatkowo znajdujący się w produkcie ester witaminy C (tetraizopalmitynian askorbylu) zapobiega tworzeniu się nowego pigmentu nawet do 80%, poprzez hamowanie wytwarzania melaniny. Odpowiada również za stymulację produkcji włókien kolagenowych, redukując głębokość zmarszczek. Serum sprawia, że skóra jest rozświetlona i gładka.

PERFECTA FENOMEN CTH Skoncentrowane serum silnie rozświetlające

Poznaj serum o wyjątkowej, ultralekkiej konsystencji, które daje skórze natychmiastowe odczucie odświeżenia i komfortu oraz w szybkim tempie rozjaśnia przebarwienia. Polecane jest do pielęgnacji skóry ze zmianami pigmentacyjnymi, pozbawionej energii i naturalnego blasku. Zawiera 10% [KOMPLEX CTH + NIACYNAMID] - skoncentrowaną dawkę silnych składników aktywnych. Kompleks CTH to unikalne połączenie trzech form witaminy C – lipofilowej, liposomowej i hydrofilowej C5300 oraz transporterów SVCT-1 pobudzających transport witaminy C bezpośrednio do komórek skóry. Odpowiada za rozjaśnienie, energizację skóry i działanie antyoksydacyjne. Działa przeciwstarzeniowo, poprawia jędrność i elastyczność skóry, spłyca zmarszczki.

YOSKINE NATURAL GLOW Nawilżający balsam do ciała ze złotymi drobinkami

Jest bogaty w naturalne masło Shea, olej ze słodkich migdałów oraz mineralne drobiny rozświetlające. Błyskawicznie nawilża, wygładza i wyrównuje koloryt skóry. Dzięki iskrzącym się pigmentom skóra nabiera promiennego blasku, jest pełna witalności, a niedoskonałości stają się mniej widoczne. Balsam pozostawia słodki, upojny zapach kokosa. Preparat szybko się wchłania, nie pozostawia smug czy plam na ubraniach. Rozświetlające drobinki w 100% pochodzenia naturalnego.

DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+

Produkt o lekkiej konsystencji, który idealnie sprawdzi się pod makijaż. Oprócz innowacyjnych filtrów zawiera silnie antyoksydacyjną witaminę C, która odpowiada za rozświetlenie skóry, wyrównanie jej kolorytu i wygładzenie. W składzie znajdziemy też fotostabilne filtry nowej generacji, które chronią przed skutkami promieniowania UVA, UVB, światłem emitowanym przez ekrany HEV i podczerwonym IR, fotostarzeniem oraz przebarwieniami. Natomiast Urban Adapt Complex, czyli wielofunkcyjny duet ektoina + niacynamid, wzmacnia ochronną barierę skóry i przywraca równowagę mikrobiomu, długotrwale nawilża oraz chroni przed negatywnym działaniem czynników środowiskowych.

REMÉ Kolagenowa Formuła Piękna

Innowacyjna formuła wspierająca nasze piękno od wewnątrz To kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin: A, B i C; i minerałów: biotyny, cynku, selenu, miedzi i manganu. Wspiera zdrowie włosów i paznokci, a także skóry - poprawia elastyczność skóry, redukuje widoczność zmarszczek oraz cellulitu.

NUXE HAIR PRODIGIEUX® Odżywka wygładzająca

to rozpływający się balsam o formule niezawierającej silikonów otula włosy odżywczą miękkością nasyconą mocą sfermentowanego olejku z różowej kamelii i pantenolu (prowitaminy B5). Odżywka nadaje włosom zdolność do wychwytywania światła, zapewniając promienny połysk, który można niemal poczuć.

