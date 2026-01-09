VIRAL LIPS od Everybody London to kolekcja, która podbija usta (i TikToka!)

Velvet Matte - Mat w najdelikatniejszym wydaniu
Sercem kolekcji Viral Lips są pomadki Velvet Matte. To idealna propozycja dla osób, które kochają mat, ale nie chcą rezygnować z komfortu noszenia. Formuła wzbogacona o skwalan otula usta miękkim, lekko rozmytym kolorem, który nie podkreśla suchych skórek i nie przesusza ust. Efekt? Aksamitna gładkość i naturalne, satynowe wykończenie na cały dzień.
Linia obejmuje aż 6 starannie wyselekcjonowanych odcieni, które pasują do każdego typu urody i makijażu - od dziennych nude po bardziej romantyczne róże:
- Pink Beige
- Dusty Silk
- Oat Cookie
- Ballerina
- Sweet Rose
- Honey Cream
Liplinery czyli kontur, który robi różnicę
Gładko suną po ustach, mają kremową konsystencję i intensywny pigment. Dzięki wykręcanej formie nie wymagają temperowania, a ich matowe wykończenie pięknie stapia się z pomadkami i tintem.
Dostępne odcienie:
01 Latte Nude03 Nude Pink04 Blush Icing05 Classic Brown06 Vintage Pink07 Rosewood
Możesz obrysować nimi usta, wypełnić je w całości lub stworzyć idealną bazę pod pomadkę. Efekt utrzymuje się godzinami i nie rozmazuje podczas dnia.
Peptide Lip Tint. Pielęgnacja i kolor w jednym
Crush Rosie to najnowszy odcień kultowych tintów. Nadaje ustom subtelny kolor brudnego różu i otula je przyjemnym, różanym zapachem. Formuła wzbogacona o peptydy, kwas hialuronowy, witaminę E oraz olejek jojoba pielęgnuje usta, zapewniając im komfort i świeży wygląd. Lekka, nieklejąca konsystencja podkreśla naturalne piękno ust bez efektu ciężkiego makijażu.
To produkt typu „your lips but better”, idealny zarówno samodzielnie oraz jako wykończenie makijażu.
Peptydowy olejek do ust Everybody London Glow Filter
Totalna nowość w asortymencie marki i idealne dopełnienie kolekcji Viral Lips! Intensywnie nawilża i odżywia usta, a dzięki formule wzbogaconej o peptydy wspiera ich regenerację oraz poprawia elastyczność. Lekka, jedwabista konsystencja wtapia się w usta, zapewniając komfort noszenia bez uczucia lepkości czy ciężkości. Zawarty aktywny składnik delikatnie pobudza mikrokrążenie, dając efekt optycznie pełniejszych, subtelnie podkreślonych ust. Glow Filter pozostawia usta miękkie, gładkie i naturalnie błyszczące, zarówno solo, jak i jako wykończenie makijażu ust.