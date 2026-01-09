VIRAL LIPS od Everybody London to kolekcja, która podbija usta (i TikToka!)

Velvet Matte - Mat w najdelikatniejszym wydaniu

Sercem kolekcji Viral Lips są pomadki Velvet Matte. To idealna propozycja dla osób, które kochają mat, ale nie chcą rezygnować z komfortu noszenia. Formuła wzbogacona o skwalan otula usta miękkim, lekko rozmytym kolorem, który nie podkreśla suchych skórek i nie przesusza ust. Efekt? Aksamitna gładkość i naturalne, satynowe wykończenie na cały dzień.

Linia obejmuje aż 6 starannie wyselekcjonowanych odcieni, które pasują do każdego typu urody i makijażu - od dziennych nude po bardziej romantyczne róże:

Pink Beige

Dusty Silk

Oat Cookie

Ballerina

Sweet Rose

Honey Cream

Liplinery czyli kontur, który robi różnicę

Gładko suną po ustach, mają kremową konsystencję i intensywny pigment. Dzięki wykręcanej formie nie wymagają temperowania, a ich matowe wykończenie pięknie stapia się z pomadkami i tintem.

Dostępne odcienie:

01 Latte Nude03 Nude Pink04 Blush Icing05 Classic Brown06 Vintage Pink07 Rosewood

Możesz obrysować nimi usta, wypełnić je w całości lub stworzyć idealną bazę pod pomadkę. Efekt utrzymuje się godzinami i nie rozmazuje podczas dnia.

i Autor: Everbody London/ Materiały prasowe

Peptide Lip Tint. Pielęgnacja i kolor w jednym

Crush Rosie to najnowszy odcień kultowych tintów. Nadaje ustom subtelny kolor brudnego różu i otula je przyjemnym, różanym zapachem. Formuła wzbogacona o peptydy, kwas hialuronowy, witaminę E oraz olejek jojoba pielęgnuje usta, zapewniając im komfort i świeży wygląd. Lekka, nieklejąca konsystencja podkreśla naturalne piękno ust bez efektu ciężkiego makijażu.

To produkt typu „your lips but better”, idealny zarówno samodzielnie oraz jako wykończenie makijażu.

i Autor: Everybody London/ Materiały prasowe

Peptydowy olejek do ust Everybody London Glow Filter

Totalna nowość w asortymencie marki i idealne dopełnienie kolekcji Viral Lips! Intensywnie nawilża i odżywia usta, a dzięki formule wzbogaconej o peptydy wspiera ich regenerację oraz poprawia elastyczność. Lekka, jedwabista konsystencja wtapia się w usta, zapewniając komfort noszenia bez uczucia lepkości czy ciężkości. Zawarty aktywny składnik delikatnie pobudza mikrokrążenie, dając efekt optycznie pełniejszych, subtelnie podkreślonych ust. Glow Filter pozostawia usta miękkie, gładkie i naturalnie błyszczące, zarówno solo, jak i jako wykończenie makijażu ust.