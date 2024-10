Zmysłowa Roxie Węgiel zapozowała w łóżku. Miała na sobie różową piżamkę, nie dało się oderwać wzroku

Co go czeka?

Roksana Węgiel niedawno zasłabła i musiała być hospitalizowana. Po tym wydarzeniu na instagramowym profilu gwiazdy pojawił się długi wpis dotyczący jej stanu zdrowia. Choć Roxie nie chciała o tym mówić, zdradziła, że choruje na cukrzycę.

Wiedziała o tym od miesięcy, ale ignorowała schorzenie, żyjąc pełnią życia. Bagatelizowanie cukrzycy zemściło się pogorszeniem samopoczucia, a w konsekwencji wizytą w szpitalu.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska bezwzględnie o Roksanie Węgiel i Kevinie Mgleju. Pójdzie im pięty!

Roxie Węgiel musi odpocząć i podreperować zdrowie

Węgiel wzięła więc sobie do serca swój stan i wskazania lekarzy. Odwołała koncerty, postanowiła zwolnić tempo, odpocząć. Wyjechała do Szwajcarii, gdzie łączy przyjemne z pożytecznym.

Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja, w której się znalazłam przez nadmiar wysiłku, mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą... Ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po minikoncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala... - pisała Węgiel w sieci.

Zobacz także: Roxie Węgiel wyszła ze szpitala. Co z jej zdrowiem? Mąż Roksany Kevin Mglej komentuje

Roxie Węgiel w Szwajcarii. Zapozowała na łóżku ubrana jedynie w piżamkę

19-letnia piosenkarka wyjechała do Szwajcarii, by się zrelaksować, spędzić czas z mężem i podratować zdrowie. Na jej koncie na Instagramie pojawiły się zdjęcia z wypadu. "Chill day in Zurich" - napisała Roxie.

Do fotek pozowała na łóżku, na dodatek ubrana tylko w skąpą, różową piżamkę. Wyglądała niezwykle zmysłowo!

Zobacz także: Najpierw Roxie Węgiel trafiła do szpitala, a teraz leczy się w Szwajcarii. Wiemy, jak się czuje piosenkarka

Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel zmysłowa jak nigdy. Trudno uwierzyć, że jest 19-letnią żoną

Roxie Węgiel trafiła do szpitala. Co się stało? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.