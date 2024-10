Roxie Węgiel wyszła ze szpitala. Co z jej zdrowiem? Mąż Roksany Kevin Mglej komentuje

Roxie Węgiel dopiero co wzięła ślub i cieszyła się tym, że rozpocznie trasę koncertową. Teraz okazuje się, że zamiast występów czeka ją odpoczynek i starania o powrót do zdrowia. 19-latka trafiła bowiem do szpitala, bo zbagatelizowała fakt, że wykryto u niej cukrzycę.

Roxie Węgiel ma cukrzycę. Trafiła do szpitala

Roxie Węgiel na swoim instagramowym profilu dodała ostatnio poruszający wpis. Dotyczył jej życia prywatnego, a konkretnie zdrowia, które szwankuje. Gwiazda początkowo nie chciała ujawnić, co jej dolega, ale zmieniła zdanie po tym, jak zasłabła po koncercie i musiała znaleźć się w szpitalu. W sieci Roksanę obserwuje 1,5 mln internautów, więc jej rada, by się badać, leczyć i dbać o siebie może komuś pomóc.

Nie sądziłam, że dojdzie do takiej sytuacji... Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja, w której się znalazłam przez nadmiar wysiłku, mnie do tego zmusza, może ma to być pewnego rodzaju świadectwo/przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą... Ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę typu pierwszego i szczerze? Zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po minikoncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala... - pisała Węgiel.

Dodała, że nie będzie koncertować ani wysilać się w inny sposób przez następny miesiąc. Gwiazda zdradziła, że nie czuje się dobrze z tym, że koncerty muszą zostać przełożone, ale przecież zdrowie jest najważniejsze.

(...) błagam Was nie bagatelizujcie go, badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego, co się wydarzyło i chcę, żeby Wam też dała do myślenia - podsumowała Roxie.

Jak się czuje Roxie Węgiel? Kevin Mglej komentuje

Roksana już wyszła ze szpitala, a jej mąż zdradził, jak teraz się czuje. Gwiazda musi skupić się na sobie i swoim zdrowiu (kilka dni przed hospitalizacją gościła w "Tańcu z gwiazdami"), ale ma mnóstwo rozterek związanych z życiem zawodowym i koncertami, które trzeba przełożyć.

Dziękuję za pytanie. Roksana czuję się raz lepiej, raz gorzej, a jej samopoczucie jest wypadową aktualnych cukrów. Na pewno musi jeszcze odpocząć, ale też przede wszystkim zaakceptować fakt, że jest chora - stwierdził Mglej w rozmowie z Pudelkiem.

I dodał:

Moja żona jest bardzo pracowitą osobą i przyznam, że ciężko jej usiedzieć na miejscu czy zwolnić... Jest już w domu i aktualnie bardziej przeżywa, że nie zagra w trasie, którą przygotowywała od marca dla swoich fanów niż cokolwiek innego. Zmieniając kilka nawyków żywieniowych i dbając o higienę pracy na pewno wróci do Państwa silniejsza niż kiedykolwiek.

