Roxie Węgiel w romantycznym uścisku z mężem. I znów boskie nawiązanie. "Co Bóg złączył"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają za sobą uroczysty ślub kościelny i wspaniałe wesele, za które musieli zapłacić fortunę. Teraz już żadne z nich nie ma problemu z oficjalnym mówieniem o sobie jako o małżeństwie, chociaż mężem i żoną zostali kilka miesięcy temu.

Ich związek budzi sporo kontrowersji, bo zakochanych dzieli spora różnica wieku, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Roxie wciąż jeszcze jest nastolatką! Zakochani wiedzą o tym, jak bywają oceniani w sieci? To, co Węgiel opublikowała, sugeruje, że owszem!

Roxie Węgiel wtulona w męża. "Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela"

Roxie jest po uszy zakochana w mężu, a on, sądząc po zdjęciach czy nagraniach ze ślubu, po prostu ją uwielbia. Parze nie przeszkadza 8-letnia różnica wieku. Za to hejterzy pewnie tak. Publikacja Węgiel z InstaStory to odpowiedź na złośliwe komentarze?

Na jednym z najnowszych zdjęć widać Roksanę wtuloną w Kevina. Oboje mają na sobie białe koszulki z napisem na piersi "Chwała mu". Węgiel, jako osoba bardzo wierząca, do selfie dodała napis: "Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela".

Roxie Węgiel i Kevin Mglej bardzo się kochają. Co o ich związku sądzą internauci?

Roksana ma na Instagramie aż 1,5 mln obserwujących, a jej mąż Kevin Mglej niespełna 55 tys. Oboje mogą liczyć na wsparcie swoich fanów, którzy kibicują ich relacji. Zawsze jednak znajdą się tacy, którzy będą narzekać i wróżyć parze rychły koniec.

"Maks 2 lata i będzie rozwód. Powód - zdrada jej lub jego", "Przestań kreować się na 40, bo marnujesz sobie młodość", "Szkoda mi jej", "Ale ona jeszcze wczoraj miała 16 lat", "Tak sobie zmarnować życie" - czytamy w sieci.

Sądzicie, że zdjęcie zakochanym małżonków i słowa "Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" mają uderzać w hejterów?

