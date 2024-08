Roxie Węgiel przysięgła Kevinowi Mglejowi miłość i wierność w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Po uroczystości kościelnej młoda para i weselnicy udali się na przyjęcie do winnicy na Pogórzu Dynowskim. Było ciepło, dopisała pogoda, dopisali goście, a dania były wyśmienite.

Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem, choć wedding plannerka (chciała zachować anonimowość) znalazła pewne uchybienia, np. fakt, że podłogę w namiocie weselnym stanowiły deski. Wydaje się jednak, że ani młodym, ani ich najbliższym to nie przeszkadzało.

Roxie pokazała się w trzech kreacjach, a jej ukochany miał na sobie jasny garnitur. Większość gości postawiła na jasne kolory, odcienie beżu, a nawet na biel, co prawdopodobnie było jednym z zaleceń panny młodej.

Biały strój miała na sobie teściowa Roksany, co można uznać za pójście o jeden krok za daleko. Natomiast jej mama, tata i bracia wybrali ciepły odcień beżu. Stylizacja Mgleja była nieco kontrowersyjna, jednak sądząc po zdjęciach, Kevin czuł się w niej świetnie. A to przecież najważniejsze.

O ocenę zdjęć młodego małżeństwa pokusił się ekspert mowy ciała. Co zobaczył, gdy przyjrzał się fotografiom?

Analiza sylwetki zdjęcia (...), na którym widać pana Kevina wskazuje, że to wydarzenie było przede wszystkim organizowane dla jego partnerki. Postawa, patrząc na nią od dołu, czyli ułożenie lewej stopy w kierunku partnerki sygnalizuje głębokie zaangażowanie w komunikację z nią, nastawienie na nią, a nie na innych ludzi. Podobnie jest, jeżeli chodzi o odsłonięcie klatki piersiowej i lewego ramienia również w stronę partnerki. Całkowity kontakt wzrokowy w stronę partnerki, a z drugiej strony pani Węgiel stoi w taki sposób, aby podkreślić kształt tej cudownej kreacji. Jej lewa noga jest wysunięta w stronę wszystkich oprócz pana Kevina, czyli do rodziców, do publiczności, do fotoreporterów, co wskazuje, że to oni są najważniejsi w tym momencie. To jest robione pod nich - stwierdził Maurycy Seweryn w rozmowie z Pudelkiem.