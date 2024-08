Wpadki na ślubie Roxie Węgiel. Wedding plannerka wyłapała błędy

Roksana Węgiel i Kevin Mglej kilka miesięcy temu wzięli ślub cywilny, ale kościelny i wesele urządzili dopiero 25 sierpnia. W planowaniu uroczystości pomagała im Izabela Janachowska, którą widzowie dobrze znają z takich programów jak "W czym do ślubu", "Śluby marzeń", "Panny młode ponad miarę" czy "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej". Tancerka przebranżowiła się niedługo po tym, jak zorganizowała swój własny ślub i sprawowała pieczę nad weselem. Temat tak ją wciągnął, że postanowiła pomagać w tych kwestiach innym, bardziej zagubionym pannom młodym.

Janachowska znana jest ze swojego profesjonalnego podejścia, które widzowie mieli okazję oglądać w programach dotyczących ślubnych przygotowań. Uchodzi za ekspertkę. Czyżby i jej zdarzały się potknięcia? Według anonimowej wedding plannerki, która wypowiedziała się dla Pudelka, a wolała nie ujawniać swoich danych - tak!

Roxie Węgiel i Kevin Mglej pobrali się w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Wesele odbyło się na Pogórzu Dynowskim, a konkretnie w winnicy "Piwnice Półtorak". Goście bawili się na świeżym powietrzu, namiot osłaniał ich od chłodu i potencjalnego deszczu, ale pogoda dopisała.

Namiot ozdobiono świecami i kwiatami, małżonkowie postawili na wszechobecną biel. Co poszło nie tak? Wbrew pozorom wedding plannerka nie uznała imprezy za bardzo luksusową. Podpadły jej zwłaszcza deski, na których bawili się goście. Poza tym ozdoby weselne miały być modne, ale dość przeciętne, mało oryginalne.

Wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja nie należało raczej do tych najbardziej wystawnych, a niektóre niuanse nie zostały dopracowane tak, jak powinny. Namiot nie został np. wyłożony żadną podłogą czy parkietem, a goście musieli tańczyć na deskach, co nie jest zbyt przyjemne dla stóp, ani dla oka. Sama dekoracja była klasyczna, wpisująca się aktualne trendy ślubne - łatwa do powielenia dla chętnych - mówiła Pudelkowi kobieta.