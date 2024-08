Wow! Tak wyglądał pierwszy taniec Roxie i Kevina. Aż gęsto od dymu!

Co za wiadomości!

Wielki ślub kościelny i wesele Roxie Węgiel i Kevina Mgleja śledziły z zapartym tchem wszystkie media. My mamy unikalne zdjęcia z tej uroczystości, w tym te z pierwszego tańca pary młodej. Zdradzamy, ten taniec był niezwykle piękny, podniosły i wzruszający!

Roxie i Kevin oszołomili tańcem gwiazdy TzG

Roxie i Kevin do ostatniej chwili ukrywali w ścisłej tajemnicy, kiedy i gdzie odbędzie się ich ślub kościelny. Potwierdziły się informacje "Super expressu", że uroczystości odbędą się niedzielę, 25 sierpnia 2024 r. Tylko "Super Expressowi" udało się być na miejscu i jako pierwsi pokazaliśmy zdjęcia pary młodej ze ślubu i zabawy weselnej.

Uroczystość zaślubin pary młodej odbyła się w pięknym kościele z czerwonej cegły pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Wesele, którego adresu do ostatniej chwili nie znali nawet zacni goście państwa Mglej, odbyło się winnicy na Pogórzu Dynowskim w Witryłowie. Tam też Roxie i Kevin zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i można powiedzieć, że zatańczyli tak, że "kapcie spadają"!

"Czy będziesz mnie nadal kochać, gdy nie będę już młoda i piękna?"

Roxie Węgiel i Kevin Mglej zatańczyli swój pierwszy małżeński taniec do utworu Lany Del Rey "Young and beautiful". Piosenka jest uroczystym pytaniem/przysięgą, że para młoda nadal będzie się kochać, nawet kiedy uroda i młodość przeminą. Świetnie dobrana piosenka zdecydowanie podkreśliła powagę tej wyjątkowej chwili.

Jednak to, co mogło zaskoczyć wielu obserwatorów to sam taniec. Kevinowi udało się partnerować roztańczonej po "Tańcu z gwiazdami" żonie na najwyższym poziomie. Szczęśliwy małżonek nie miał żadnych problemów z licznymi podnoszeniami Roxie, doskonale współpgrali w niełatwej, powolnej choreografii. Całość występu podbił gęsty dym.

Roxie i Kevin od miesięcy zapowiadali, że rozpoczęli treningi do tego wyjątkowego tańca. Pomóc mieli im w tym przyjaciele piosenkarki z "Tańca z Gwiazdami". Fragment występu opublikowali na Instagramie: Roxie, Kevin, Michał Danilczuk i stylista Roxie.

